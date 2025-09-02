Την πρώτη της ήττα στο Ευρωμπάσκετ 2025 υπέστη το απόγευμα της Τρίτης (02/09) η Εθνική μας ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, που αγωνίστηκε χωρίς τον σούπερ σταρ της, Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με σκορ 80-77 από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, πέφτοντας στο 3-1.

Το ματς:

Ελέω και της απουσίας του Γιάννη, η Εθνική ξεκίνησε με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροφ και Μήτογλου στην αρχική της πεντάδα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μπήκε με απόλυτη συγκέντρωση και πάθος στο παρκέ, επιβάλλοντας από νωρίς τον δικό της ρυθμό. Με τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ να εκκινούν «ζεστοί» το ματς και να πετυχαίνουν 5 και 6 πόντους αντίστοιχα, η Εθνική μας προηγήθηκε 13-5 στο πρώτο 4λεπτο.

Με τον Νούρκιτς να «ξεκολλά» επιθετικά την «μπλοκαρισμένη» από την εξαιρετική άμυνα της Ελλάδα, Βοσνία, η «γαλανόλευκη» συνέχισε στο ίδιο τέμπο και με σύμμαχο τα επιθετικά ριμπάουντ κατάφερε να βρει πέντε πόντους από τους Παπανικολάου και Μήτογλου για το +11 και το 18-7 ένα δύο αργότερα. Με τις second unit και των δύο ομάδων να μπαίνουν στο ματς και να ανακατεύουν την «τράπουλα», το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρήκε σκορ από τους Θανάση, Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο, την ώρα όπου ο Πενάβα κράτησε επιθετικά τους φιλοξενούμενους για το 25-19 της περιόδου. Μια περίοδος στην οποία η Εθνική μας βρήκε 10 πόντους από τα 4 επιθετικά ριμπάουντ της.

Με το πόδι... πατημένο στο γκάζι συνέχισε και στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρα μας, με την τριάδα των Θανάση, Κώστα και Καλαϊτζάκη να δίνουν τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ! Με τη μία άμυνα να διαδέχεται την άλλη, και την Εθνική μας να προσφέρει σκορ και θέαμα στο τρανζίσιον και το ανοικτό γήπεδο, τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και ο Σλούκας με ένα γρήγορο 7-0 σερί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +13 και το 34-21 στο 12'! Το τάιμ άουτ του Αζίζ Μπέκιρ «αφύπνισε» τη Βοσνία, που απάντησε άμεσα με δύο τρίποντα για το 34-27 στο επόμενο λεπτό.

Αυτό ήταν και το «έναυσμα» που έψαχναν οι τυπικά φιλοξενούμενοι, με την Εθνική μας να παθαίνει «μπλακ άουτ» σε άμυνα και επίθεση, να χάνει τη μάχη των ριμπάουντ και το καθαρό μυαλό στο σουτ, με αποτέλεσμα η Βοσνία να τρέξει ένα απίθανο 18-0 σερί για την προσπέραση και το 34-39! Με τρίποντο του Σλούκα, η Ελλάδα πήρε βαθιά επιθετική ανάσα μετά από έξι λεπτά... ανομβρίας για το 37-39 στο 18', προτού οι Άτιτς και Καμενίας στείλουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 38-44.

Με πολύ άσχημο τρόπο ξεκίνησε η τρίτη περίοδος για την «επίσημη αγαπημένη», η οποία υπέπεσε σε τρία μαζεμένα λάθη στα πρώτα 2,5 λεπτά, με τους Ρόμπερσον και Άτιτς να τα εκμεταλλεύονται στο έπακρο και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +13 και το 53-41 στο 22' με ένα γρήγορο επιμέρους σκορ 9-3. Μετά από σχεδόν τρία λεπτά χωρίς σκορ για τη χώρα μας, ο Ντόρσεϊ με νέο τρίποντο μείωσε στο 53-44, με τον εξαιρετικό απόψε Άτιτς να γράφει το 55-44 στο 25'.

Σε εκείνο το σημείο, το παιχνίδι απέκτησε μια άγρια ομορφιά, με σκληρά φάουλ, μερικές αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις και πολλές μάχες στο παρκέ. Το ματς εξελίχθηκε σε ένα... άναρχο παιχνίδι, με την Εθνική να βγάζει μεγάλες άμυνες με τους Θανάση, Κώστα και Ντόρσεϊ, την ώρα πάντως που το σκορ είχε «κολλήσει» και για τις δύο ομάδες. Στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, με πρωτοβουλίες του Σλούκα και ένα μεγάλο τρίποντο του Σαμοντούροφ, η «γαλανόλευκη» βρήκε μερικές καλές επιθέσεις και κατάφερε να μειώσει, έστω και λίγο, στο 61-52 της περιόδου.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Βοσνία είχε την ψυχολογία με το μέρος της και με ένα γρήγορο σερί 9-3 στο πρώτο ενάμιση λεπτό, ανέβασε τη διαφορά στο +14 και το 69-55. Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ και Μήτογλου συνδέθηκαν με το αντίπαλο καλάθι, παρ' όλα αυτά, οι Βόσνιοι συντηρούσαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα χάρη κυρίως από την γραμμή των βολών (62-74 στο 36'). Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στο τέλος να επιστρέψει στο ματς και να διεκδικήσει τη νίκη, με τους Καλαϊτζάκη, Σλούκα και Μήτογλου να μειώνουν μέχρι τους 5 (69-74) στο 38'.

Ένα δίποντο του Νούρκιτς από δικό του επιθετικό όμως μία βολή του Άτιτς στη συνέχεια, αλλά και ένα νέο επιθετικό ριμπάουντ του Βόσνιου σούπερ έγραψε το 69-78 στα 91 δευτερόλεπτα, με το τρίποντο του Παπανικολάου και το τρομερό λέι απ του Σλούκα να κάνει το 74-79 στα 51''. Στην επόμενη φάση η Ελλάδα έβγαλε την άμυνα και οι διαιτητές έδωσαν ένα «ανύπαρκτο» φάουλ στον Παπανικολάου που έβγαινε στην επίθεση και ενώ ο Νούρκιτς δευτερόλεπτα πιο πριν είχε κάνει «κεφαλοκλείδωμα» στον Μήτογλου! Απόφαση που ήταν καταδικαστική για την Εθνική μας, η οποία ηττήθηκε με το τελικό 80-77.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 51-62, 77-80.

