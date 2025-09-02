Σορτς: «Είμαι υψηλού επιπέδου παίκτης και θα προσαρμοστώ»

Επίσημο... τζάμπολ στη νέα σεζόν έγινε για τον Παναθηναϊκό. Οι κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν την πρώτη τους συγκέντρωση στο βοηθητικό γήπεδο του ΟΑΚΑ την Τρίτη (02/09), ξεκινώντας προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.



Ο Τι Τζέι Σορτς έδωσε το «παρών» στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και μίλησε για την προσαρμογή του στην Ελλάδα, τις εγκαταστάσεις των «πράσινων» και την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ που περιμένει να ζήσει.

Αναλυτικά ο Σορτς μίλησε για:



Την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό: «Τώρα μετακόμισα, προσαρμόζω λίγο το πρόγραμμά μου ακόμα και τώρα θέλω να βρω τον ρυθμό μου και να είμαι ετοίμος για το ξεκίνημα της σεζόν».



Τις πρώτες του σκέψεις για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού: «Όλα είναι πραγματικά καλά. Τα αποδυτήρια, το γήπεδο, όλες οι εγκαταστάσεις γενικότερα. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού και κάθε φορά που μπαίνω στα αποδυτήρια μαθαίνω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και νιώθω αισιόδοξος για τους στόχους της νέας σεζόν. Είμαι ανυπόμονος».



Για την εμπειρία του ΟΑΚΑ που έχει ζήσει: «Δεν ξέρω αν το ‘αγχωμένος’ είναι η σωστή λέξη για το πώς νιώθω. Βασικά νιώθω σαν να έχω πεταλούδες στο στομάχι μου, γιατί ξέρω την ατμόσφαιρα και την ενέργεια. Σαν αντίπαλος δεν είναι τόσο ευχάριστο να παίζεις εδώ, οπότε σίγουρα περιμένω το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για να δω πως θα είναι ο κόσμος».



Για το πόσο δύσκολη θα είναι η προσαρμογή του: «Βασικά δεν θα είναι τόσο δύσκολη. Χρειάζεται μια προσαρμογή γιατί θα έχω νέους συμπαίκτες, νέα φιλοσοφία και νέους προπονητές, αλλά είμαστε όλοι επαγγελματίες. Νιώθω ότι είμαι ένας υψηλού επιπέδου παίκτης και μπορώ να κάνω την προσαρμογή μου και ό,τι χρειάζεται για να επιτύχουμε».

