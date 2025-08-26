Eurobasket 2025: Υπό την προστασία της Ιντερπόλ στην Πολωνία το Ισραήλ

Η εθνική ομάδα μπάσκετ του Ισραήλ ετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, όπου θα βρεθεί σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο μαζί με την Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την ομάδα της διοργανώτριας χώρας.

Ωστόσο, η προετοιμασία των Ισραηλινών συνοδεύεται από ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Όπως αναφέρει η Israel Hayom, η Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ συνεργάζεται με την Ιντερπόλ και τις πολωνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία παικτών και τεχνικού επιτελείου.

Πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα, δυσκολίες υπήρξαν και στο πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων πριν από τη διοργάνωση. Η ισραηλινή ομοσπονδία αντιμετώπισε προβλήματα στο να βρει αντιπάλους, καθώς αρκετές χώρες και σύλλογοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί να δώσουν αγώνες με το Ισραήλ, φοβούμενοι ότι θα εκληφθεί ως πολιτική τοποθέτηση.

