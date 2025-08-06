Εθνική Ελλάδας - Βέλγιο: Πρεμιέρα με το «δεξί» και νέα πρόσωπα

Με το... δεξί ξεκίνησε το φετινό ταξίδι της «γαλανόλευκης» στον δρόμο προς το Ευρωμπάσκετ 2025.



Το βράδυ της Τετάρτης (06/08) η Εθνική μας ομάδα επικράτησε με σκορ 74-60 του Βελγίου στο ΟΑΚΑ παρουσία 7.000 θεατών, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ενόψει της συμμετοχής της στα τέλη του μήνα στη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή του μπάσκετ.

Ένα παιχνίδι το οποίο αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ξεμούδιασμα και για να πάρουν οι διεθνείς μας σιγά-σιγά αγωνιστικό ρυθμό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και το δεκαήμερο προπονήσεων που είχε προηγηθεί για την Εθνική μας.



Ο Ομοσπονδιακός της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης άνοιξε το ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής και στους 14 παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Μάλιστα, οι Τολιόπουλος, Μπαζίνας και Σαμονυούροφ πραγματοποίησαν την παρθενική τους συμμετοχή με την Ανδρών, αφήνοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής και οι τρεις τους! Θυμίζουμε πως εκτός για απόψε έμειναν οι Γιάννης και Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Τολιόπουλος, ο Νετζήπογλου και ο Νικολαΐδης.





Όσον αφορά την έκβαση του αγώνα, το παιχνίδι ήταν κλειστό και χωρίς ιδιαίτερα καλό ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκειά του, απόρροια φυσικά και του ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται ακόμα στο «χτίσιμο». Στην τελευταία περίοδο ωστόσο, η «γαλανόλευκη» πάτησε το πόδι στο... γκάζι, έβαλε τον κόσμο στην εξίσωση του ματς και με επιμέρους 22-11 έφτασε εύκολα στη νίκη.



Κορυφαίος για την Εθνική μας ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 18 πόντους, με τους Λαρεντζάκη (9π., 5ασ.), Παπανικολάου (7π., 5ασ., 3ρ.), Καλαϊτζάκη (7π., 3κλ.) και Ντόρσεϊ (5π., 3ρ., 2ασ.) να προσθέτουν πολύτιμες λύσεις, ενώ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με την γνωστή του ενέργεια ολοκλήρωσε το πρώτο παιχνίδι του μετά από 461 ημέρες με 6 πόντους.

Το ματς:

Όπως ήταν λογικό, ο ρυθμός του αγώνα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης δεν ήταν καλός, ελέω φυσικά και του γεγονότος πως αμφότερες οι δύο χώρες βρίσκονται στις αρχές της προετοιμασίας τους ενόψει Ευρωμπάσκετ. Χαρακτηριστικό είναι πως στα πρώτα δύο λεπτά είχαμε από δύο λάθη για κάθε ομάδα, με το Βέλγιο να ανοίγει το σκορ με το τρίποντο του Φαν Βάιν. Με καλάθια των Ντόρσεϊ, Μήτογλου και Παπανικολάου, η Εθνική μας προηγήθηκε με 6-5 στο 4ο λεπτό, προτού ο πρώτος με τρίποντο γράψει το 9-5 στην επόμενη φάση!

Με τον Φαν Βάιν να βρίσκει λύσεις για τους φιλοξενούμενους, το Βέλγιο όχι μόνο παρέμενε κοντά στο σκορ, αλλά κατάφερε να προηγηθεί και με 15-14 στο 7ο λεπτό. Η είσοδος της second unit και το καθολικό χειροκρότημα στον Θανάση Αντετοκούνμπο, έδωσε ρυθμό και επιθετική «πνοή» στην Ελλάδα. Ένα τρίποντο του Σλούκα, μία βολή του Θανάση και ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο του Λαρεντζάκη στο φινάλε της περιόδου, ήταν αρκετό για τη «γαλανόλευκη» να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με σκορ 21-18.



Αρκετά νωχελικά και άνευρα μπήκε η Εθνική μας στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας πολλά χαμένα σουτ και χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης στην άμυνα. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι Βέλγοι με επιμέρους σκορ 6-1 προσπέρασαν για το 24-22 στο 14', την ώρα όπου ο Βαγγέλης Ζούγρης... έσπασε το «ρόδι» για το πρώτο «γαλανόλευκο» καλάθι 5:38' πριν το ημίχρονο. Με τους Μπαζίνα και Σαμοντούροφ να κάνουν το ντεμπούτο τους με την Ανδρών, η Ελλάδα ανέβασε ρυθμούς στη συνέχεια του ματς και επέβαλε τον δικό της ρυθμό.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντίνο Μήτογλου στο σκοράρισμα, αλλά και εξαιρετικές άμυνες όλης της ομάδας στο πίσω μέρος του παρκέ, η Εθνική μας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με +8 και το 36-28, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να πετυχαίνει τους τελευταίους 10 πόντους της Ελλάδας! Στο φινάλε του ημιχρόνου, ωστόσο, ο Βαγγέλης Ζούργης αποχώρησε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο, βάζοντας... φωτιές στον Σπανούλη και τους συνεργάτες του.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με τους Σλούκα, Χουγκάζ, Καλαϊτζάκη, Θανάση και Λιοτόπουλο στην πεντάδα, με τον τελευταίο μάλιστα να γίνεται ο τρίτος παίκτης απόψε που κάνει ντεμπούτο με την Ανδρών! Με λάι απ του Καλαϊτζάκη στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, η Ελλάδα προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (38-28). Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη, καθώς οι διεθνείς μας υπέπεσαν σε πέντε λάθη σε ισάριθμα λεπτά αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο και το τρανζίσιον, μειώνοντας στους 3 και το 42-39 στο 25ο λεπτό.

Με τους Θανάση Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη να πετυχαίνουν από τρεις πόντους και να δίνουν «ανάσα» στη χώρα μας, η Ελλάδα πήγε στο +5 (48-43) δύο λεπτά αργότερα, με τους Σαμοντούροφ και Μήτογλου να προσθέτουν και εκείνοι με τη σειρά τους από 4 πόντους, απαντώντας στο ξέσπασμα των Βέλγων για το 52-49 της περιόδου. Δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου... άναψαν τα αίματα ανάμεσα στους Ντόρσεϊ και Γκις, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ήρθε το αγωνιστικό ξέσπασμα της Ελλάδας, με τον κόσμο να μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα. Χάρη στην καλή και πιεστική μας άμυνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας κατάφερε με τα καλάθια του Παπανικολάου και το τρίποντο του Κατσίβελη να προηγηθεί με +9 για το 61-53 στο 34'. Οι Βέλγοι αντέδρασαν και μείωσαν προσωρινά στους 3 (63-60) δύο λεπτά αργότερα, για να ακολουθήσει το «γαλανόλευκο» ξέσπασμα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και με μπροστάρηδες τους Καλαϊτζάκη, Κατσίβελη και Καλαϊτζάκη, να παίρνει τη νίκη με το τελικό 74-60.





Τα δεκάλεπτα: 21-18, 36-28, 52-49, 74-60.

Η 12άδα του Βελγίου: Λεκόμτ, Εμβουεμά, Σβαρτς, Τουμπά, ΒανΒάιν, Μπακό, Μπολαβί, ΒανΒλιέτ, Λεντέγκεν, Μένες, Κόουλμαν, Γκις.

