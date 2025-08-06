Επίσημα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με το «13» ο Γιώργος Βαγιαννίδης

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης από το βράδυ της Τετάρτης είναι με κάθε επισημότητα «λιοντάρι» της Λισαβόνας μέχρι το 2030, έχοντας ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ και αποτελώντας την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού.



Οι «πράσινοι» παραχώρησαν ένα από τα πιο δικά τους παιδιά, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ και ο πιο ώριμος - συγκριτικά με την εποχή που είχε επιλέξει να πάει στην Ίντερ - «Βάγια», κάνει το νέο βήμα στην καριέρα του.

«Δεν θα μπορούσα να έχω ζητήσει κάτι περισσότερο. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να βελτιωθώ και η Σπόρτινγκ είναι το ιδανικό μέρος για να το κάνω αυτό. Είναι ένα κλαμπ όπου έχουν πετύχει πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές και ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω, από τη στιγμή που με προσέγγισαν. Ήμουν 100% αφοσιωμένος στη μετακίνησή μου στην Σπόρτινγκ και όταν όλα τελείωσαν ήμουν πια πολύ χαρούμενος» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σπόρτινγκ ο Βαγιαννίδης.

Now, Lisbon means more. It means home.



Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2025

