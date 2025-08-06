Λογαριασμός
«Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει πρόταση για Ουναΐ»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Αζεντίν Ουναΐ μετά την πώληση του Βαγιαννίδης αναφέρουν τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 

Παναθηναϊκός: «Ετοιμάζει πρόταση για Ουναΐ»

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στη Μαρσέιγ, όπου προς το παρόν παραμένει στον... πάγο.

Τα γαλλικά μέσα και συγκεκριμένα το footmercato μεταφέρει ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του ποδοσφαιριστή και μάλιστα τονίζουν πως αναμένεται πρόταση για τον Μαροκινό επιτελικό μέσο τις επόμενες μέρες.

Ταυτόχρονα, η έγκυρη ιστοσελίδα σημειώνει ότι αυτή η διάθεση του «τριφυλλιού» να ανοίξει νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με τη Μαρσέιγ, οφείλεται στην πώληση του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τα 15 εκατ. ευρώ που καρπώθηκε η ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

 
