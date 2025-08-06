Παναθηναϊκός: «Ετοιμάζει πρόταση για Ουναΐ»

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στη Μαρσέιγ, όπου προς το παρόν παραμένει στον... πάγο.



Τα γαλλικά μέσα και συγκεκριμένα το footmercato μεταφέρει ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του ποδοσφαιριστή και μάλιστα τονίζουν πως αναμένεται πρόταση για τον Μαροκινό επιτελικό μέσο τις επόμενες μέρες.

Ταυτόχρονα, η έγκυρη ιστοσελίδα σημειώνει ότι αυτή η διάθεση του «τριφυλλιού» να ανοίξει νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με τη Μαρσέιγ, οφείλεται στην πώληση του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τα 15 εκατ. ευρώ που καρπώθηκε η ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇦 #Ligue1 |



❗️Le Panathinaikos veut de nouveau Azzedine Ounahi



➡️ Les Grecs n'ont pas encore formulé d'offre officielle pour le milieu marocain mais elles ne devraient pas tarder



W @HanifBerkane https://t.co/jir1W3KhZf pic.twitter.com/etOytD76OI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 6, 2025

