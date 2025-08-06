Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί, αλλά όχι Μπακασέτα κόντρα στη Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στα προκριματικά του Europa League, δημοσιοποίησε τη λίστα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ενόψει των δύο σημαντικότατων παιχνιδιών.



Το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», ο Ανάς Ζαρουρί, όπως αναμενόταν, συμπεριλήφθηκε κανονικότατα στα πλάνα του Πορτογάλου προπονητή της ομάδας, όχι όμως και ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο Έλληνας χαφ στην προπόνηση της Τετάρτης ακολούθησε θεραπεία λόγω τραβήγματος στον οπίσθιο μηριαίο και έτσι έμεινε εκτός σχεδίων. Το ίδιο συμβαίνει, ως γνωστόν, με τον Φώτη Ιωαννίδη που έκανε ατομικό πρόγραμμα και θα χάσει τις αναμετρήσεις με τους Ουκρανούς.



Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι η εξής : Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

