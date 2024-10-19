Τέσσερις μήνες πέρασαν από τότε που ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποχώρησε από την Εθνική Αγγλίας, μετά την οδυνηρή ήττα στον τελικό του EURO 2024 από την Ισπανία. Τώρα ο πολύπειρος Γερμανός Τόμας Τούχελ αναλαμβάνει τα ηνία των «Τριών Λιονταριών» με στόχο την κορυφή. Από ό,τι ακούγεται μέχρι στιγμής πάντως, δεν θα δώσει το παρών στο μεγάλο παιχνίδι με την Ελλάδα για την πρώτη θέση του ομίλου στο Nations League, τον Νοέμβριο, αλλά θα καθίσει στον πάγκο από τον Ιανουάριο του 2025.



Πολλοί τον αμφισβητούν πριν καν ξεκινήσει. Μπορεί να μην είναι ο πρώτος ξένος προπονητής που αναλαμβάνει την Εθνική Αγγλίας (είχαν προηγηθεί ο Σουηδός Σβεν Γκόραν Έρικσον και ο Ιταλός Φάμπιο Καπέλο), αλλά, όπως και να το κάνουμε, οι Βρετανοί θεωρούν τη Γερμανία ως τον κύριο ανταγωνιστή τους στο ποδόσφαιρο.



Ο 51χρονος Γερμανός παρέμενε εκτός δράσης από την περίοδο 2023/24, όταν αποχώρησε από την Μπάγερν Μονάχου υπό όχι ιδιαίτερα ομαλές συνθήκες. Προηγουμένως προπονούσε την αγγλική Τσέλσι, με την οποία μάλιστα κατάφερε να κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην πρώτη συνέντευξη τύπου ως τεχνικός των «Τριών Λιονταριών», ο Τούχελ τόνισε ότι πάντα ήθελε να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Αγγλία γιατί αυτή η χώρα «ταιριάζει στον τρόπο που δουλεύω. Εδώ γιόρτασα τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου». Δεν παρέλειψε να συμπληρώσει ότι ο πάγκος της Εθνικής Αγγλίας είναι «η πιο σημαντική δουλειά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», καθώς η Αγγλία θεωρείται πατρίδα του αθλήματος.

Θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο;

Στο ερώτημα, αν θα τραγουδήσει και ο ίδιος τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας μαζί με τους παίκτες του στο γήπεδο, ο Τούχελ προτίμησε να ξεγλιστρήσει με μία «τρίπλα»: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Ο ύμνος σας είναι συγκινητικός, το έχω ζήσει πολλές φορές, για παράδειγμα στο FA Cup. Έχω καιρό μέχρι τον Μάρτιο. Πάντα θα δείχνω σεβασμό για τη χώρα».



Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, για να το διατυπώσουμε διπλωματικά. Πολλοί θαυμάζουν το «παλμαρέ» του Γερμανού προπονητή. Άλλοι εκφράζουν θλίψη και αγανάκτηση για το ότι η χώρα με το πιο ακριβοπληρωμένο πρωτάθλημα στον κόσμο δεν βρίσκει έναν «γηγενή» να του αναθέσει τις τύχες της εθνικής ομάδας. Άλλωστε, λένε, ούτε οι Γερμανοί δεν έχουν ποτέ προσλάβει ξένο προπονητή για τη «Νατσιοναλμάνσαφτ». Πάντως ο Άγγλος Χάρι Κέιν, που είχε δουλέψει με τον Τούχελ στην Μπάγερν Μονάχου, είναι κατενθουσιασμένος. «Ξέρω τον Τόμας από την προηγούμενη χρονιά, είναι φανταστικός προπονητής και φανταστικός άνθρωπος», λέει ο Κέιν.

Έλλειψη κορυφαίων προπονητών

Η έλλειψη Άγγλων προπονητών με παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο ανάγκασε την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να στραφεί στον Τούχελ, ο οποίος άλλωστε είχε διάθεση και χρόνο να ασχοληθεί με μία εθνική ομάδα - σε αντίθεση με άλλους κορυφαίους τεχνικούς, όπως ο Γιούργκεν Κλοπ ή ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ του Γερμανού είναι ότι από το 1996 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει πολλά τρόπαια, ενώ η Εθνική Αγγλίας ούτε ένα.



«Είναι εντυπωσιακός, ξεχωρίζει με τις γνώσεις του και τη θέλησή του για διάκριση» λέει για τον Τούχελ ο επικεφαλής της αγγλικής ομοσπονδίας Μαρκ Μπούλινγκχαμ. Περί γνώσεων καμία αντίρρηση, το κρίσιμο ερώτημα είναι όμως αν θα ταιριάξει και η «χημεία» με την ομάδα. Οι επικριτές του θυμίζουν ότι από τότε που έγινε ευρύτερα γνωστός στον πάγκο της γερμανικής Μάιντς ο Τόμας Τούχελ δεν έχει στεριώσει πάνω από δύο χρόνια σε οποιαδήποτε ομάδα.



Από το Ντόρτμουντ αποχώρησε αμέσως μετά την κατάκτηση του Κυπέλου Γερμανίας το 2017, με τον πρόεδρο της τοπικής Μπορούσια να τον χαρακτηρίζει «δύσκολο άνθρωπο». Τον Οκτώβριο του 2020 απολύθηκε από την Παρί Σεν Ζερμαίν μετά από επικριτικές δηλώσεις για τη διοίκηση της ομάδας, για τις οποίες ο αθλητικός διευθυντής Λεονάρντο έλεγε ότι «δεν μας άρεσαν, ούτε στον σύλλογο, ούτε σε εμένα προσωπικά». Το 2022 η απομάκρυνσή του από την Τσέλσι συνοδευόταν από φήμες για διαφωνίες με τον νέο ιδιοκτήτη Τοντ Μπόελι, ενώ πριν το καλοκαίρι «τα βρόντηξε» και από την Μπάγερν Μονάχου, μετά από διαφωνίες - όπως λέγεται - με κορυφαίους παίκτες, όπως ο αρχηγός της ομάδας Γιόσουα Κίμιχ.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

