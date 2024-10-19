Ατρόμητος ο… Παναιτωλικός, άλμα στη 2η θέση με μεγάλο «διπλό» στο Περιστέρι

Ο Ατρόμητος φιλοξένησε στο Περιστέρι τον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Αγρινιώτες με άλλη μία λαμπερή εμφάνιση πήραν τη νίκη με 2-0 και συνεχίζουν ακάθεκτα την αναρρίχηση στον βαθμολογικό πίνακα.

Μετά από το διπλό στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ (2-1, 29/09) και τη σπουδαία επικράτηση απέναντι στην ΑΕΚ (1-0, 05/10), ήρθε άλλο ένα τρίποντο για να επιβεβαιώσει την καυτή φόρμα στην οποία βρίσκεται καταλαμβάνοντας, έστω και προσωρινά, τη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League.

Πολύ κακό φεγγάρι διανύει ο Ατρόμητος που δέχθηκε την 3η σερί ήττα του στο πρωτάθλημα και δείχνει να δυσκολεύεται να εντάξει πλήρως τις τόσες πολλές μεταγραφές που πραγματοποίησε το καλοκαίρι.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Πάμπλο Γκαρσία επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με το κλασικό 4-2-3-1 με τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθέτησε τους Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Αθανασίου, ενώ δίδυμο στα χαφ αγωνίστηκαν οι Ουετραόγκο και Γκονζάλες. Αριστερά μπήκε ο Ουάρντα και δεξιά ο Μπακού, με τον Τσιγκάρα να βρίσκεται πίσω από τον προωθημένο Φαν Βέερτ.

Στο απέναντι στρατόπεδο ο Γιάννης Πετράκης τοποθέτησε την ομάδα του με διάταξη 5-3-2. Ο Τσάβες ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια και πεντάδα στην άμυνα μπήκαν οι Τορεχόν, Στάγιτς, Παντελάκης, Σιέλης και Μαυρίας. Μπροστά τους αγωνίστηκαν οι Πέρες, Μπουζούκης και Λιάβας. Ενώ ο Ντίας πλαισίωσε τον Λομόνακο στην επίθεση.

Το ματς:

Ο Ατρόμητος είχε τρομερό ξεκίνημα καθώς πριν ακόμη συμπληρωθούν τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Ουάρντα με μία κάθετη άνοιξε στα δύο την άμυνα του Παναιτωλικού και έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ τον Μπάκου. Ο Γερμανός όμως απέναντι στον Τσάβες δεν κατάφερε να τον νικήσει με τον Αργεντινό να διατηρεί το 0-0.

Λίγα λεπτά μετά οι γηπεδούχοι απείλησαν και πάλι. Ο Γκονζάλες δοκίμασε να βρει εστία με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε για λίγο άουτ στο 5ο λεπτό.

Ο Παναιτωλικός αφού άντεξε στην πίεση του Ατρομήτου απάντησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μετά από μία υπέροχη συνεργασία των φιλοξενούμενων ο Μαυρίας έκανε μία συρτή σέντρα από τα δεξιά στο 14ο λεπτό. Ο Χουτεσιώτης πετάχτηκε με σκοπό να διώξει, έστειλε όμως άθελα του την μπάλα πάνω στον Σταυρόπουλο και αυτή μετά την κόντρα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία προσπάθησε να ξανά μπει στο παιχνίδι. Στο 33ο λεπτό ο Κίνι με μία εξαιρετική σέντρα βρήκε στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής τον Ουάρντα. Ο Αιγύπτιος πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους όμως η κεφαλιά που επιχείρησε σταμάτησε και πάλι πάνω στον εξαιρετικό Τσάβες που έδιωξε εντυπωσιακά.

Σχεδόν αμέσως ήρθε η απάντηση του Παναιτωλικού. Η μπάλα μετά από κόντρες μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων στρώθηκε στα πόδια του Ντίας και αυτός χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά προσπάθησε να σκοράρει. Ο Χουτεσιώτης όμως δήλωσε «παρών» και δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει.

Ότι δεν κατάφερε ο Ντίας το πέτυχε ο Μπουζούκης και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο 37ο λεπτό. Ο 26χριονςο μέσος του Παναιτωλικό βρέθηκε ολομόναχος έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και αφού στόπαρε εξαιρετικά την μπάλα με το αριστερό όπλισε και εκτέλεσε από απόσταση με το δεξί πετυχαίνοντας ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Η μπάλα πήγε συστημένη στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Χουτεσιώτη και μετά στα δίχτυα για το 2-0 με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο.

