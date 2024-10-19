Λογαριασμός
Οδοστρωτήρας Κέιν, ακόμα ένα χατ-τρικ και τεσσάρα η Μπάγερν στην Στουτγκάρδη

Το 6ο χατ-τρικ της θητείας του στην Bundesliga και τρίτο στους δυο πρώτους μήνες της φετινής σεζόν πέτυχε ο Χάρι Κέιν για να οδηγήσει την Μπάγερν στο 4-0 επί της Στουτγκάρδης

Η Μπάγερν Μονάχου χρειάστηκε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ένα χατ-τρικ του Χάρι Κέιν σε 23' για να κάμψει την αντίσταση της Στουτγκάρδης.

Κι ενώ ο Σεμπάστιαν Χένες είχε μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις προσπάθειες των παικτών του στο πρώτο μέρος, απογοητεύτηκε απόλυτα όταν αντίκρισε πόσα μπορούσε, πράγματι, να κάνει η ομάδα του Κομπανί βάσει και της ατομικής της ποιότητας.



Ο Κέιν πήρε μπρος με μακρινό σουτ στο 57ο λεπτό, έπειτα στο 60’ κάνοντας ακόμα και… γκελάκια μέσα στην περιοχή έγραψε το 2-0, για να πετύχει και το τρίτο προσωπικό του γκολ στο 80’ με «ριμπάουντ» έπειτα από σουτ του Παλίνια.

Το καρέ τερμάτων ολοκλήρωσε ο Κίνγκσλεϊ Κομάν με δεξί σουτ από πλάγια αριστερά στην περιοχή στο 89', πάλι με τον Κέιν να έχει συμμετοχή στη φάση.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Παρασκευή (18/10)

Ντόρτμουντ-Σεντ Πάουλι 2-1
(43' Μπενσεμπαϊνί, 83'΄Γκιρασί - 78' Σμιθ)

Σάββατο (19/10)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
(25’ Άντριχ, 71’ Μπόνιφας – 16’ πέν. Μαρμούς)

Χόφενχαϊμ-Μπόχουμ 3-1
(11’ Κράμαριτς, 64’ Μπίλτερ, 90+3’ Ταμπάκοβιτς – 76’ Γκαμπόα)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 3-1
(34’ Γκρίφο, 37’ Λίνχαρτ, 45+1’ Γκίντερ – 65’ Τιτς)

Μάιντς-Λειψία 0-2
(20’ Σίμονς, 37’ Ορμπάν)

Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ 3-2
(22’ Ιτακούρα, 62’, 75’ πέν. Κλάιντιστ – 12’ Σιέντσα, 80’ πέν. Πιέριντζερ)

Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 4-0
(57', 60', 80' Κέιν, 89' Κομάν)

Κυριακή (20/10)

Χόλσταϊν Κιλ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Βόλφσμπουργκ- Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής


Παρασκευή (25/10)

Μάιντς-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο (26/10)

Στουτγκάρδη-Χόλσταϊν Κιλ (16:30)
Λειψία-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)
Σεντ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (19:30)

Κυριακή (27/10)

Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (18:30)
Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (20:30)
Πηγή: sport-fm.gr

