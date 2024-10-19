Οδοστρωτήρας Κέιν, ακόμα ένα χατ-τρικ και τεσσάρα η Μπάγερν στην Στουτγκάρδη

Η Μπάγερν Μονάχου χρειάστηκε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ένα χατ-τρικ του Χάρι Κέιν σε 23' για να κάμψει την αντίσταση της Στουτγκάρδης.



Κι ενώ ο Σεμπάστιαν Χένες είχε μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις προσπάθειες των παικτών του στο πρώτο μέρος, απογοητεύτηκε απόλυτα όταν αντίκρισε πόσα μπορούσε, πράγματι, να κάνει η ομάδα του Κομπανί βάσει και της ατομικής της ποιότητας.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής

πήρε μπρος με μακρινό σουτ στο 57ο λεπτό, έπειτα στο 60’ κάνοντας ακόμα και…μέσα στην περιοχή έγραψε το 2-0, για να πετύχει και το τρίτο προσωπικό του γκολ στο 80’ με «ριμπάουντ» έπειτα από σουτ του Παλίνια.Το καρέ τερμάτων ολοκλήρωσε ομε δεξί σουτ από πλάγια αριστερά στην περιοχή στο 89', πάλι με τον Κέιν να έχει συμμετοχή στη φάση.Ντόρτμουντ-Σεντ Πάουλι(43' Μπενσεμπαϊνί, 83'΄Γκιρασί - 78' Σμιθ)Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης(25’ Άντριχ, 71’ Μπόνιφας – 16’ πέν. Μαρμούς)Χόφενχαϊμ-Μπόχουμ(11’ Κράμαριτς, 64’ Μπίλτερ, 90+3’ Ταμπάκοβιτς – 76’ Γκαμπόα)Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ(34’ Γκρίφο, 37’ Λίνχαρτ, 45+1’ Γκίντερ – 65’ Τιτς)Μάιντς-Λειψία(20’ Σίμονς, 37’ Ορμπάν)Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ(22’ Ιτακούρα, 62’, 75’ πέν. Κλάιντιστ – 12’ Σιέντσα, 80’ πέν. Πιέριντζερ)Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη(57', 60', 80' Κέιν, 89' Κομάν)Χόλσταϊν Κιλ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)Βόλφσμπουργκ- Βέρντερ Βρέμης (18:30)Μάιντς-Γκλάντμπαχ (21:30)Στουτγκάρδη-Χόλσταϊν Κιλ (16:30)Λειψία-Φράιμπουργκ (16:30)Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)Σεντ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ (16:30)Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (19:30)Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (18:30)Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (20:30)

