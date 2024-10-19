Οδοστρωτήρας Κέιν, ακόμα ένα χατ-τρικ και τεσσάρα η Μπάγερν στην Στουτγκάρδη

Η Μπάγερν Μονάχου χρειάστηκε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ένα χατ-τρικ του Χάρι Κέιν σε 23' για να κάμψει την αντίσταση της Στουτγκάρδης.
Κι ενώ ο Σεμπάστιαν Χένες είχε μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις προσπάθειες των παικτών του στο πρώτο μέρος, απογοητεύτηκε απόλυτα όταν αντίκρισε πόσα μπορούσε, πράγματι, να κάνει η ομάδα του Κομπανί βάσει και της ατομικής της ποιότητας.
Ο Κέιν πήρε μπρος με μακρινό σουτ στο 57ο λεπτό, έπειτα στο 60’ κάνοντας ακόμα και… γκελάκια μέσα στην περιοχή έγραψε το 2-0, για να πετύχει και το τρίτο προσωπικό του γκολ στο 80’ με «ριμπάουντ» έπειτα από σουτ του Παλίνια.
Το καρέ τερμάτων ολοκλήρωσε ο Κίνγκσλεϊ Κομάν με δεξί σουτ από πλάγια αριστερά στην περιοχή στο 89', πάλι με τον Κέιν να έχει συμμετοχή στη φάση.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Παρασκευή (18/10)
Ντόρτμουντ-Σεντ Πάουλι 2-1
(43' Μπενσεμπαϊνί, 83'΄Γκιρασί - 78' Σμιθ)
Σάββατο (19/10)
Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
(25’ Άντριχ, 71’ Μπόνιφας – 16’ πέν. Μαρμούς)
Χόφενχαϊμ-Μπόχουμ 3-1
(11’ Κράμαριτς, 64’ Μπίλτερ, 90+3’ Ταμπάκοβιτς – 76’ Γκαμπόα)
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 3-1
(34’ Γκρίφο, 37’ Λίνχαρτ, 45+1’ Γκίντερ – 65’ Τιτς)
Μάιντς-Λειψία 0-2
(20’ Σίμονς, 37’ Ορμπάν)
Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ 3-2
(22’ Ιτακούρα, 62’, 75’ πέν. Κλάιντιστ – 12’ Σιέντσα, 80’ πέν. Πιέριντζερ)
Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 4-0
(57', 60', 80' Κέιν, 89' Κομάν)
Κυριακή (20/10)
Χόλσταϊν Κιλ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Βόλφσμπουργκ- Βέρντερ Βρέμης (18:30)
Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής
Παρασκευή (25/10)
Μάιντς-Γκλάντμπαχ (21:30)
Σάββατο (26/10)
Στουτγκάρδη-Χόλσταϊν Κιλ (16:30)
Λειψία-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)
Σεντ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (19:30)
Κυριακή (27/10)
Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (18:30)
Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (20:30)
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.