Λαμία - Asteras AKTOR 0-0: Ισοπαλία χωρίς... αντίκρισμα

Έπαιξαν για να μην χάσουν... Λαμία και Asteras AKTOR έμειναν φυσιολογικά στο 0-0 βάσει της κάκιστης εικόνας που είχαν, σε ένα ματς που θα ξεχαστεί υπερβολικά γρήγορα!



Δεν βόλεψε κανέναν εκ των δύο το αποτέλεσμα, αφού η ομάδα του Βόκολου παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας ενώ αυτή του Παντελίδη που ντεμπούταρε στον πάγκο των Αρκάδων, έχασε την ευκαιρία για να ανέβει στα πολύ υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.



Κακό συνολικά ματς με λιγοστές τελικές, στα σημεία ανώτερος ο Αστέρας που είχε δοκάρι με τον Μακέντα. Τον Ολυμπιακό υποδέχεται την άλλη αγωνιστή η ομάδα του Παντελίδη, στην έδρα του Λεβαδειακού παίζουν οι Φθιωτοί.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-4-2 κατέβασε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Στην εστία ο Κόστιτς και οι Κορνέζος, Αντράντε, Σιόβας, Ραντόνια στην άμυνα. Ρινγκ, Νούνιες στα χαφ, οι Μπίκοβ, Φουρτάδο στα πλάγια και οι Βλαχομήτρος, Γκουίντο στην επίθεση.



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Asteras AKTOR στο ντεμπούτο του ο Σάββας Παντελίδης. Στο τέρμα ο Τσιντώτας, με τότε Ντελί, Τριανταφυλλόπουλο, Άλχο, Χουχούμη στην τετράδα της άμυνας. Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε στον άξονα, οι Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κρέσπι στη μεσοεπιθετική τριάδα και ο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς



Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον ρυθμό γενικότερο στο πρώτο μέρος να μην είναι καλός. Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στον Αστέρα και συγκεκριμένα στο 14ο λεπτό. Οι Αρκάδες κέρδισαν ένα κόρνερ, ο Μακέντα πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα δεν του έκανε την χάρη και σταμάτησε στο δοκάρι!



Από εκεί και πέρα, το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τη Λαμία να έχει μια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 37’ όταν ο Βλαχομήτρος πήρε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Τσιντώτας έδιωξε εντυπωσιακά. Ένα λεπτό αργότερα απείλησε ο Αστέρας, με τον Χουχούμη να κάνει ένα σουτ αλλά ο Κόστιτς έδιωξε. Τα λεπτά περνούσαν, τίποτα δεν άλλαξε και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες, χωρίς τέρματα (0-0).

Με τον ίδιο ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με το παιχνίδι να είναι ισορροπημένο, χωρίς κάποια σπουδαία ευκαιρία. Ο Αστέρας είχε μια καλή στιγμή στο 54ο λεπτό, όταν ο Χουχούμης έκανε τη σέντρα αλλά ο Καλτσάς δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα!



Οι δυο προπονητές προχώρησαν στη συνέχεια σε αλλαγές, με τον ρυθμό να μην είναι και ο καλύτερος, όπως είναι λογικό. Ο Αστέρας από το 75’ και μετά είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να απειλήσει, αλλά δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα.



Η Λαμία έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα, με το 0-0 τελικά να παραμένει μέχρι το φινάλε.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κόστιτς, Κορνέζος, Αντράντε (24' Γιαννούτσος), Σιόβας, Ραντόνια, Ρινγκ (73' Σαραμαντάς), Νούνιες, Μπίκοβ, Φουρτάδο, Βλαχομήτρος (72' Μέκιτς), Γκουίντο (59' Ενρίκεζ)



Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Ντελί, Τριανταφυλλόπουλος, Άλβαρες, Γιαμπλόνσκι (67' Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Καλτσάς (86΄Τζίμας), Μπαρτόλο (90+3' Μπιλέ), Ρεγκίς (68' Παλάσιος), Μακέντα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.