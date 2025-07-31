Επιστρέφει στη Σερβία ο Τάντιτς - Κλείνει στον Ερυθρό Αστέρα

Σε μία ακόμη σπουδαία μεταγραφή, μετά του Μάρκο Αρναούτοβιτς, προχωρά ο Ερυθρός Αστέρας ο οποίος φαίνεται πως έπεισε τον Ντούσαν Τάντιτς να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την επόμενη διετία, ενώ θα υπάρξει και προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Παρότι ο Τάντιτς είναι στα 37 του χρόνια προέρχεται από γεμάτες σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Τάντιτς θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Σερβίας μετά από 15 χρόνια. Αυτή τη φορά βέβαια για τον Ερυθρό Αστέρα, με τον πολύπειρο και τρομερά ποιοτικό μεσοεπιθετικό να έχει παίξει μόνο στη Βοϊβοντίνα.

Πέραν της Βοϊβοντίνα και της Φενέρ, ο 37χρονος έχει αγωνιστεί και σε Χρόνινχεν, Τβέντε, Σαουθάμπτον, Άγιαξ, ενώ είναι 111 φορές διεθνής με τη Σερβία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.