Επρόκειτο κανονικά να ταξιδέψει πρωί, αλλά ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα καθυστερήσει να φτάσει στη Λισαβόνα και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ.

Όπως αναφέρει η A Bola, λόγω απροόπτου με τα έγγραφα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τα «λιοντάρια», ο «Βάγια» δεν μπορούσε να ταξιδέψει νωρίτερα κι έτσι προγραμματίζεται να πάρει άλλη πτήση για Λισαβόνα.

Αυτή θα είναι είτε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, είτε την Παρασκευή, ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Σπόρτινγκ και να οριστικοποιηθεί η ακριβότερη πώληση στα χρονικά του «τριφυλλιού».

