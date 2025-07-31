Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη συνέχεια των προκριματικών του Champions League, αποτελεί πλέον παρελθόν από το «τριφύλλι», παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη Λισαβόνα.

Οι Πορτογάλοι και η A' Bola αναφέρουν ότι ο νεαρός φουλ μπακ θα ταξιδέψει το πρωί της Πέμπτης για την Ιβηρική χερσόνησο, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες, τελευταίες διαδικασίες της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του, για να γίνει ο «Βάγια» η ακριβότερη πώληση στην ιστορία των «πράσινων».

Ο παίκτης θα ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα το Σάββατο και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι του Super Cup απέναντι στην Μπενφίκα.

Πάντως, η Σπόρτινγκ υποδέχθηκε και τον αριστεροπόδαρο μπακ, Ρικάρντο Μάνγκας, ενώ, επόμενος στόχος είναι ο Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

