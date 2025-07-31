Λογαριασμός
Τσιριβέγια: «Δώσαμε τα πάντα, θα επανέλθουμε όλοι μαζί»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι και θέλησε να κάνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού να το αντιληφθεί πλήρως αυτό, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια

Παναθηναϊκός

Ο Τσιριβέγια έστειλε το μήνυμά του προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού με αρκετά πιο καθαρό μυαλό, το πρωί της Πέμπτης.

Ο Ισπανός χαφ που ήταν ξανά εκ των διακριθέντων των «πράσινων» και στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς, θέλησε να τονίσει προς τους οπαδούς του «τριφυλλιού» πως όλοι έδωσαν ό,τι είχαν απέναντι στους «διαμαρτυρόμενους» και πως θα φροντίσουν να σηκώσουν ξανά κεφάλι, άμεσα.

«Δώσαμε τα πάντα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Θα επανέλθουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη ατμόσφαιρα» έγραψε στα social media.

