Τσιριβέγια: «Δώσαμε τα πάντα, θα επανέλθουμε όλοι μαζί»

Ο Τσιριβέγια έστειλε το μήνυμά του προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού με αρκετά πιο καθαρό μυαλό, το πρωί της Πέμπτης.

Ο Ισπανός χαφ που ήταν ξανά εκ των διακριθέντων των «πράσινων» και στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς, θέλησε να τονίσει προς τους οπαδούς του «τριφυλλιού» πως όλοι έδωσαν ό,τι είχαν απέναντι στους «διαμαρτυρόμενους» και πως θα φροντίσουν να σηκώσουν ξανά κεφάλι, άμεσα.

«Δώσαμε τα πάντα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Θα επανέλθουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη ατμόσφαιρα» έγραψε στα social media.

We gave it our all but came up short. We will bounce back together. Thank you for the amazing atmosphere ☘️ pic.twitter.com/QfqzA6XUTj — Pedro Chirivella (@pedrochb97) July 31, 2025

