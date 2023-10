Επίσημο: «Έδεσε» τον Κοτάρσκι μέχρι το 2028 ο ΠΑΟΚ Αθλητικά 14:58, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Την εστία του ΠΑΟΚ θα συνεχίζει να υπερασπίζεται ο Ντόμινικ Κοτάρσκι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κροάτη τερματοφύλακα ως το 2028