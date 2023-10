Θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Eντοπίστηκε νεκρός ο 18χρονος ποδοσφαιριστής που αγνοούταν Αθλητικά 14:47, 16.10.2023 linkedin

Δραματικό τέλος δόθηκε στην υπόθεση του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Κόρδοβα, που αγνοούνταν καθώς το άψυχο σώμα του βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ανάμεσα σε δύο βαγόνια ενός τρένου