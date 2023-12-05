Λογαριασμός
Αποκαλύφθηκε το logo του Ευρωμπάσκετ 2025 που θα γίνει και στην Κύπρο

Δείτε το logo του Ευρωμπάσκετ 2025, που θα έχει συνδιοργανώτρια και την Κύπρο

Ευρωμπάσκετ 2025

Αποκαλυπτήρια στο logo για το Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε η FIBA.

Η διοργάνωση, από τις 27 Αυγούστου ως τις 14 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενηθεί σε Κύπρο, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία, με την τελική φάση να διεξάγεται στη Ρίγα.

Τα προκριματικά, που θα γίνουν σε τρία «παράθυρα», αρχίζουν τον Φεβρουάριο (23 και 26/2) και η Ελλάδα είναι στον ίδιο όμιλο με Τσεχία, Ολλανδία και Μ. Βρετανία, με τις τρεις πρώτες ομάδες του γκρουπ να περνούν στην τελική φάση.

Εφόσον η Ελλάδα προκριθεί, τότε αυτομάτως στη φάση των ομίλων θα παίξει στον ίδιο όμιλο με την Κύπρο και στον γήπεδο της Λεμεσού (περίπου 10.000 θεατών).

Πηγή: sport-fm.gr

