Επίσημα τέλος ο Γουίλιαν από τον Ολυμπιακό: «Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γουίλιαν, του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του και τόνισε πως ο Βραζιλιάνος θα έχει πάντα μία οικογένεια στον Πειραιά.  

Επίσημα τέλος ο Γουίλιαν από τον Ολυμπιακό

Ήταν αναμενόμενο, πλέον έγινε και επίσημο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γουίλιαν, ο οποίος μένει ελεύθερος μετά από περίπου 4 μήνες στον Πειραιά.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά», αναφέρει η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» για τον διεθνή μεσοεπιθετικό από τη Βραζιλία, ο οποίος σύμφωνα με πηγές θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Ο 36χρονος δεν κατάφερε να προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 11 συμμετοχές (499 λεπτά συμμετοχής) και 1 ασίστ, ενώ σε κανένα στάδιο της σεζόν μπόρεσε να καθιερωθεί στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
