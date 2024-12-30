Επίσημα τέλος ο Γουίλιαν από τον Ολυμπιακό

Ήταν αναμενόμενο, πλέον έγινε και επίσημο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γουίλιαν, ο οποίος μένει ελεύθερος μετά από περίπου 4 μήνες στον Πειραιά.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά», αναφέρει η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» για τον διεθνή μεσοεπιθετικό από τη Βραζιλία, ο οποίος σύμφωνα με πηγές θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Ο 36χρονος δεν κατάφερε να προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 11 συμμετοχές (499 λεπτά συμμετοχής) και 1 ασίστ, ενώ σε κανένα στάδιο της σεζόν μπόρεσε να καθιερωθεί στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. 🔴⚪️🙏🏻… pic.twitter.com/sPvHHbIZ0v — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2024

