Σπουδαία κίνηση από την Μπαχτσεσεχίρ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφερε πίσω στην Τουρκία τον Φουρκάν Κορκμάζ, ο οποίος προ ολίγων ημερών έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο τουρκικός σύλλογος αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup, έχοντας ρεκόρ 10-2 μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Προπονητής της είναι ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ράντονιτς, ενώ στο ρόστερ της βρίσκονται αρκετοί πρώην «Ευρωλιγκάτοι» παίκτες, όπως ο Ματέους Πονίτκα, ο Τζαλίν Σμιθ, ο Μάρκο Σιμόνοβιτς και ο Σεχμούς Χαζέρ.

Μάλιστα, η ανακοίνωση του Κορκμάζ έγινε με πολύ έξυπνο τρόπο, καθώς πήρε τη θέση του Homer Simpson σε ένα πολύ γνωστό meme από τους Simpsons, στο οποίο ο εν λόγω χαρακτήρας εμφανίζεται μέσα από έναν θάμνο.

Ο 27χρονος Κορκμάζ ήρθε το καλοκαίρι στην Ευρώπη ως μία από τις κορυφαίες μεταγραφές, όμως έπαιξε ελάχιστα στη Μονακό, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Στην Ευρωλίγκα εμφανίστηκε σε μόλις τρία παιχνίδια έχοντας 4,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 5,3 στην αξιολόγηση σε κάτι λιγότερο από 12 λεπτά κατά μέσο όρο και δεν βρισκόταν στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη.

Πηγή: skai.gr

