Στο πλευρό του Λουτσέσκου ο Καραπαπάς: Οι δικαστές που έβγαλαν αυτή την απόφαση δεν πρέπει να πάρουν καμία άλλη απόφαση

Έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Κώστα Καραπαπά βρήκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.



Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός πήρε θέση για την ποινή αποκλεισμού τεσσάρων μηνών, που επιβλήθηκε στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, γράφοντας σε story του στο Instagram ότι «οι δικαστές που πήραν αυτή την απόφαση για προπονητή δεν πρέπει να πάρουν καμία άλλη απόφαση για το ποδόσφαιρο»!

Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Κώστας Καραπαπάς: «Γνωρίζοντας τι διώξεις έχουμε υποστεί εμείς για ψύλλου πήδημα, τι διώξεις έχουμε υποστεί γενικά εμείς, κανονικά θα έπρεπε να γελάμε. Μόνο να γελάμε με αυτά που βλέπουμε. Και ΟΚ γελάμε, αλλά ρε παιδιά να πούμε και μία αλήθεια και ας είναι ορκισμένος μας αντίπαλος ο Λουτσέσκου: Οι δικαστές που έβγαλαν αυτή την απόφαση για προπονητή δεν πρέπει να πάρουν καμία άλλη απόφαση για το ποδόσφαιρο»!

