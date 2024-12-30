Λουτσέσκου για τιμωρία του: Έτσι λειτουργεί το σύστημα κατά του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση νωρίτερα, σχολιάζοντας την τιμωρία του Ραζβάν Λουτσέσκου για όσα συνέβησαν στο πάρκινγκ της OPAP Arena με οπαδούς της ΑΕΚ.

Θέση, ωστόσο, πήρε και ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός!

Μιλώντας στο «GSP» της πατρίδας του, ο Λουτσέκου έκανε λόγο για σύστημα, που ευνοεί τις ομάδες της Αθήνας και στοχοποιεί τον ΠΑΟΚ με στόχο να τον αποσταθεροποιήσει, συμπληρώνοντας πως ο «δικέφαλος του Βορρά» θα δώσει την απάντησή του στο γήπεδο όπως το 2019.

Αναλυτικά η δήλωση του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι όλα όσα είπα είναι αλήθεια. Το σύστημα θέλει να χτυπήσει εμένα, τον ΠΑΟΚ, το ίδιο σύστημα, που προστατεύει τις ομάδες της Αθήνας. Όταν συνέβαιναν κάπως παρόμοια πράγματα, σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις, ο κόσμος έκανε τα στραβά μάτια και κανείς δεν το πρόσεξε.

Αυτό είναι το σύστημα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να ενωθούμε, να μην υποχωρήσουμε, να παλέψουμε για τη δόξα και το καμάρι της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ.

Και ας έρθει η απάντησή μας όπως το 2019, στο γήπεδο. Και ας είμαστε πάλι νικητές. Ξέρω όλα όσα συμβαίνουν από το 2018, όταν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα. Και τότε, και τώρα, πρόκειται για ένα άδικο χτύπημα.

Δεδομένου του τι συνέβη, ακόμη και μια αποβολή ενός αγώνα θα ήταν άδικη τιμωρία. Έτσι λειτουργεί το σύστημα κατά του ΠΑΟΚ. Το σύστημα που ευνοεί την Αθήνα. Θέλουν να μας αποσταθεροποιήσουν με κάθε μέσο. Αλλά θα απαντήσουμε όπως το 2019 στο γήπεδο, με δύναμη».

