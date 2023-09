Επικράτησε κατά κράτος της Λανς και διεύρυνε το αήττητο σερί της η Μονακό Αθλητικά 05:37, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή Μονακό, επικράτησε με άνεση 3-0 της Λανς και διεύρυνε το αήττητο σερί της στο ξεκίνημα της φετινής Ligue 1!