Φαίνεται να έχουμε μπει στα τελευταία επεισόδια ενός σίριαλ που κρατάει χρόνια. Το μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ είναι το νο1 μεταγραφικό θέμα ενόψει του καλοκαιριού στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως είναι κοντά στη μετακίνησή στην ομάδα που ονειρεύεται να παίξει από μικρός, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος επιθετικός φέρεται να έχει πάρει την απόφαση να αφήσει την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από επτά χρόνια και να κάνει το βήμα που, ομολογουμένως, έδειχνε πως είναι το πιο πιθανό για εκείνον εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο «Χ», η «βασίλισσα» συνεχίζει να προχωρά στα σωστά βήματα τη συμφωνία με τον 25χρονο, όμως, η μεταγραφή του δεν έχει τελειώσει ακόμα και ο παίκτης δεν έχει υπογράψει τίποτα μέχρι στιγμής.

Η επίσημη απόφαση από την πλευρά του παίκτη αναμένεται σύντομα και την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν, της οποίας οι πιθανότητες για να κρατήσει τον Εμπαμπέ στο ρόστερ της και τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ελαχιστοποιηθεί. Αυτό, φαίνεται από το γεγονός πως ήδη έχει ετοιμάσει την εφεδρική της επιλογή για αντικαταστήσει τον Γάλλο, σε περίπτωση που ο ίδιος ετοιμάσει βαλίτσες για Ισπανία και πει «αντίο».

🚨 Real Madrid keep advancing on Kylian Mbappé deal with confidence — but nothing has been signed yet.



Formal decision on player side expected soon.



↪️ Nasser Al Khelaifi & PSG have not received any formal communication yet.



It’s a crucial step, part of the pact with Kylian. pic.twitter.com/lzts0ta5wZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024

