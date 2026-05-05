Η ΑΕΛ Novibet φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος της Super League, αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς τους βουλευτές της Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣΝ Λάρισας.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ζητά τη στήριξή τους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας από 14 σε 16 ήδη από την επόμενη σεζόν, με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει το επίπεδο ανταγωνισμού.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για να υλοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή απαιτείται τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των ομάδων τίθεται σε εφαρμογή από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι άμεσα.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση ώστε οι επιπλέον θέσεις να καλυφθούν από ομάδες που υποβιβάστηκαν, αντί για συλλόγους από χαμηλότερη κατηγορία, όπως ορίζουν οι τρέχοντες κανονισμοί.



Σκληρή ήταν από την πλευρά τους η ανακοίνωση - απάντηση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ Novibet, που τάσσονται κατά της επιστολής που στάλθηκε από τη διοίκηση των «βυσσινί» προς τους βουλευτές της Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣΝ Λάρισας για αναδιάρθρωσης της Stoiximan Super League με αύξηση των ομάδων από 14 σε 16.

«Από το πρωί βλέπουμε με αηδία να κυκλοφορούν δημοσιεύματα, τα οποία δεν έχουν διαψευσθεί από κανέναν αρμόδιο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτή η διοίκηση δεν σταματάει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα και να βεβηλώνει την Ιστορία μας. Πόσο μάλλον ανήμερα της επετείου της κατάκτησης του Κυπέλλου του 2007, κάνετε ότι μπορείτε για να έρχεστε σε συνεχή αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η Ιδέα μας.

Εκφράζουμε προς πάσα κατεύθυνση, (και θέλουμε να πιστεύουμε πως εκφράζουμε όλο τον κόσμο της Ομάδας) πως οι ΜΟΝΕΣ που χρειάζονται αναδιάρθρωση είναι οι διοικήσεις της ΠΑΕ, του μητρικού σωματείου και της ΕΠΣΛ!

Δεν νοείται μια Ομάδα σαν εμάς που έχει παλέψει διαχρονικά για να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της, και ενώ ακόμα όλα είναι ανοιχτά, να παρακαλά για την εύνοια του σάπιου συστήματος που μας έχει καταδικάσει τόσες φορές στο παρελθόν.

Το ότι είσαι ΑΔΥΝΑΜΟΣ να προστατέψεις την ΑΕΛ δεν σημαίνει οτι θα αλλοιώσεις τις αξίες και τα ιδανικά ΤΗΣ!

Το ίδιο ισχύει και για την διοίκηση του μητρικού σωματείου η οποία δείχνει να είναι έρμαιο στις ορέξεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και έτοιμη να συνυπογράφει επιστολές χωρίς καν συγκρότηση γενικής συνέλευσης και εννοείται χωρίς ενημέρωση των μελών!

Όπως επίσης και για την ΕΠΣΛ που καταδικάζει τη σφαγή της Κυριακής αλλά ψήφισε υπέρ του ενορχηστρωτή αυτού του χειρουργείου! Κύριοι ζούμε σε μια πόλη που οι προθέσεις και οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα δεν γίνεται να κρυφτούν!

Δηλώνουμε καθαρά και αμετάκλητα με πλήρη συνείδηση ότι τασσόμαστε ΕΝΑΝΤΙΑ σε οποιοδήποτε αίτημα για αναδιάρθρωση και θα παλέψουμε με λύσσα μαζί με το αγωνιστικό τμήμα για την παραμονή στην κατηγορία εντός των γραμμών του γηπέδου και μόνο.

Σύνδεσμος Φιλάθλων Αθλητικής Ένωσης Λάρισας ΘΥΡΑ 1», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ Novibet».

