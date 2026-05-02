Ισοπαλία σαν… νίκη για Πανσερραϊκό, ζορίζει η παραμονή για ΑΕΛ Novibet

Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, ο Πανσερραϊκός με πέναλτι στο 90'+9' βρήκε το γκολ που του έδωσε τον πολύτιμο βαθμό με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και διατήρησε το προβάδισμά του για την παραμονή στη Stoiximan Super League.



Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν με το τρομερό τελείωμα του Τούπτα αλλά είδαν τους Σερραίους να κερδίζουν πέναλτι στις καθυστερήσεις για χέρι του Ηλιάδη. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν πως υπήρξε σπρώξιμο στον 29χρονο στόπερ, το VAR κάλεσε τον Φωτιά να δει τη φάση αλλά ο Έλληνας διαιτητής δεν άλλαξε την απόφασή του. Ο Καρέλης ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα και έτσι το επεισοδιακό ματς ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τα «λιοντάρια» να είναι όμως αυτά που χαμογέλασαν στο τέλος.

Ο Πανσερραϊκός παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας των playouts με 28 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ Novibet δεν ξεκόλλησε από την τελευταία θέση και με 25 βαθμούς είναι ισόβαθμη με τον Asteras AKTOR, ο οποίος αυτή την ώρα (19:30) αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο.



Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα μονομαχεί στις Σέρρες την επόμενη αγωνιστική (7η) με την Κηφισιά (09/05, 16:00) ενώ το σύνολο του Τζιανλούκα Φέστα αντιμετωπίζει στη Λάρισα τον Asteras AKTOR (09/05, 17:00).



Στο μυαλό του κόουτς:



Διάταξη 3-4-3 από τον Ζεράρ Σαραγόσα για τον Πανσερραϊκό. Στο τέρμα ο Τιναλίνι με τριάδα στην άμυνα τους Κάλινιν, Γκελασβίλι και Φέλτες, με τον Λύρατζη σε ρόλο δεξιού μπακ-χαφ και τον Τσαούση στην αριστερή πλευρά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Ομεονγκά και Δοϊρανλής με τους Ριέρα και Ίβαν να πλαισιώνουν τον σέντερ φορ Τεϊσέιρα.



Σχηματισμός 4-4-2 με ρόμβο για την ΑΕΛ Novibet από τον Τζιανλούκα Φέστα/strong>. Στην εστία ο Βενετικίδης με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Μασόν, Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Όλαφσον. Αμυντικός χαφ ο Ναόρ με εσωτερικούς μέσους τους Πέρες και Σουρλή, ενώ ο Ατανάσοφ κινούνταν πίσω από τους Πασά και Τούπτα.



Το ματς:



Οι προσπάθειες των Ναόρ και Ατανάσοφ στα πρώτα λεπτά για την ΑΕΛ Novibet δεν δημιούργησαν κινδύνους στην εστία του Τιναλίνι, με τον Πανσερραϊκό να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο 8' όταν Λύρατζης είδε ωραία τον Ριέρα στα αριστερά και εκείνος επιχείρησε το δυνατό σουτ, με τον Βενετικίδη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

Οι παίκτες του Πανσερραϊκού κρατούσαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους και στο 17’ η κεφαλιά του Ίβαν από τη σέντρα του Τσαούση έφυγε λίγο δίπλα από την εστία του Βενετικίδη.



Η αναμέτρηση είχε δυνατές μονομαχίες αλλά όχι καλό ρυθμό και φάσεις στις δύο εστίες, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με το ισόπαλο 0-0.



Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να μπει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και είχε δύο καλές ευκαιρίες: αρχικά το σουτ εκτός περιοχής του Τούπτα στο 47’ που μπλόκαρε ο Τιναλίνι, ενώ στο 51’ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ατανάσοφ από κοντά. Οι Σερραίοι «απάντησαν» με την κεφαλιά του Τεϊσέιρα στο 57' που κατάφερε να απομακρύνει ο Βενετικίδης, ενώ το ματς στη συνέχεια δεν είχε αξιόλογες στιγμές με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνα του Πανσερραϊκού.

Έτσι, στο 76' ο Τούπτα έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή, έκανε το κοντρόλ και πλάσαρε ιδανικά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι για το 0-1! Και ενώ όλα έδειχναν ότι η ΑΕΛ Novibet θα έπαιρνε μία μεγάλη νίκη, ο Πανσερραϊκός στο 90'+4' κέρδισε πέναλτι για χέρι του Ηλιάδη από κεφαλιά του συμπαίκτη του Σίστο. Ο Φωτιάς έδειξε κόκκινη στον Μασόν με δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρίες και παρότι το VAR κάλεσε τον Φωτιά να δει τη φάση, ο Έλληνας τεχνικός δεν άλλαξε την απόφασή του δείχνοντας την άσπρη βούλα. Ο Καρέλης ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα και έτσι ο Πανσερραϊκός πήρε ένα πολύτιμο βαθμό με το τελικό 1-1!



MVP: Ο Τούπτα έχει πετύχει με υπέροχο πλασέ το γκολ της ΑΕΛ Novibet και γενικότερα πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση, όντας ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα.



Η «σφυρίχτρα»: Έντονα τα παράπονα της ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία του Φωτιά και το πέναλτι που καταλόγισε στο φινάλε. Το VAR κάλεσε τον Έλληνα διαιτητή να δει τη φάση, αλλά δεν άλλαξε την απόφασή του δείχνοντας την άσπρη βούλα.



Οι ενδεκάδες του αγώνα:



Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν, Γκελασβίλι (52' Ντε Μάρκο), Φέλτες, Τσαούσης (86' Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74' Μπεν Σαλάμ), Λύρατζης, Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα (74' Μασκανάκης).



ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64' Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46' Σαγκάλ), Ατανάσοφ, Πέρες (84' Παντελάκης), Τούπτα, Πασάς (74' Σίστο).



Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

1ος Βοηθός: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας)

2ος Βοηθός: Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος: Κωνσταντίνος Τσετσιλας (Γρεβενών)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

