Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Τιν Γέντβαϊ στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα “jutarnji.hr“ αναφέρει ότι στόχος της ομάδας του Ζάγκρεμπ είναι η απόκτηση του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού, του οποίου το συμβόλαιο με τους «πράσινους» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Ο Γέντβαϊ ήταν και την περσινή χρονιά στη μεταγραφική λίστα των Κροατών, ενώ είχε αποκτηθεί από το «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023.

Η Ντινάμο θέλει να δώσει φανέλα βασικού στον Γέντβαϊ, εφόσον καταφέρει και τον κάνει δικό της, με τον 30χρονο στόπερ να μετράει 95 συμμετοχές, με επτά γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκός, έχοντας κατακτήσει και το κύπελλο τη σεζόν 2023/24.

