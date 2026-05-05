Πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικάνος μπασκετμπολίστας, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ 

Στο πένθος βυθίστηκε η κοινότητα του μπάσκετ. Ο σπουδαίος Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή στα 62 του χρόνια, σκορπίζοντας τη θλίψη στον χώρο του αθλητισμού. Ο Πορτορικανός έδινε μάχη με τον καρκίνο, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστό πως απεβίωσε.

Πρόκειται για έναν σπουδαίο μπασκετμπολίστα, ο οποίος έπαιξε για δύο χρόνια στους Utah Jazz, ενώ ακολούθως ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης και έπειτα έπαιξε στην Μπαρτσελόνα. Αγωνίστηκε και στη χώρα μας, φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του ΓΣ Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Με τον Άρη, μάλιστα, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς το 1997 και ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κιτρίνων» στο θρίαμβο επί της Τόφας στην Προύσα, στη μεγαλύτερη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, σε όλα τα σπορ, στα 112 χρόνια της ιστορίας του.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης του Πουέρτο Ρίκο:

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή - θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.

Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.