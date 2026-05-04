Έπειτα από τα μεγάλα παράπονα που εξέφρασαν στην ΑΕΛ Novibet για τις αποφάσεις των Φωτιά και Παπαδόπουλου στο πρόσφατο παιχνίδι των Playouts με τον Πανσερραϊκό, η ΚΕΔ έλαβε αίτημα για συνάντηση από τους «βυσσινί» και το αποδέχθηκε.

Η ομάδα της Θεσσαλίας «βράζει» για τη φάση του πέναλτι από την οποία το σύνολο από τις Σέρρες διαμόρφωσε το τελικό 1-1, και είχε ζητήσει με επίσημη επιστολή τόσο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) όσο και στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) να τους κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή και του VAR.

Οι «βυσσινί» κάνουν λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση» και ανύπαρκτο πέναλτι, με την ΚΕΔ να αποδέχεται το αίτημα του συλλόγου για συνάντηση, η οποία προγραμματίστηκε για την επόμενη Δευτέρα, 11 του μηνός.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι υπήρξε άμεση απάντηση και θετική ανταπόκριση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ στη χτεσινή επιστολή της διοίκησης της ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία Φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και συγκεκριμένα την επίμαχη φάση του πέναλτι και τις συνομιλίες στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ του διαιτητή και του VAR Παπαδόπουλου.

Η συνάντηση ορίστηκε για την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου στην έδρα των αρμοδίων».

Η ανακοίνωση από ΚΕΔ/ΕΠΟ:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της συνημμένης επιστολής σας με αριθμό πρωτ. ΕΠΟ 10101/04.05.2026, σας ενημερώνουμε εκ μέρους της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως θα επιθυμούσαν συνάντηση μαζί σας τη Δευτέρα, 11.05.2026, το πρωί, στο VAR Centre, Μαρούσι.

Εφόσον σας εξυπηρετεί αυτή η ημερομηνία, παρακαλώ όπως μας γνωστοποιήσετε την ώρα συνάντησης το πρωί της Δευτέρας που επιθυμείτε και όπως μας κοινοποιήσετε τα ονομ/να των ατόμων που θα παραστούν, καθώς και αριθμό πινακίδας ΙΧ για το πάρκινγκ στο κτίριο του VAR Centre (Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι).

Με εκτίμηση,

Τζέλη Αντωνία».

