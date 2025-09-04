Έκανε... υγιεινό περίπατο κόντρα στην Κύπρο και περιμένει τον αντίπαλο της στη φάση των «16» του φετινού Ευρωμπάσκετ η Ιταλία.

Χωρίς να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυσκολία, η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο πήρε την επιβλητική νίκη με 89-54, ολοκληρώνοντας με τέσσερις συνεχόμενες νίκες τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο (η μοναδική της ήττα από την Εθνική μας στην πρεμιέρα) και πλέον περιμένει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία, για να μάθει αν θα τερματίσει στην πρώτη (με νίκη της Ισπανίας) ή στην δεύτερη θέση (με νίκη της Εθνικής μας).

Οι Ιταλοί μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά την ανωτερότητά τους και φτιάχνοντας από πολύ νωρίς σερί 19-0, για το υπέρ τους 19-2, πριν κλείσουν την πρώτη περίοδο όντας στο +18 (24-6).

Η Κύπρος έβγαλε μια αντίδραση στη δεύτερη περίοδο, βελτιώνοντας την άμυνά της, όμως δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλό της, γνωρίζοντας την ήττα με το τελικό 89-54 και ολοκληρώνοντας την ιστορική πρώτη εμφάνισή της σε Ευρωμπάσκετ, χωρίς να έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη.

Κορυφαίοι για τους νικητές, για τους οποίους δεν αγωνίστηκε ο Νιάνγκ, ήταν οι Φοντέκιο (13π), Σπανιόλο (13π, 7 ριμπ, 5 ασίστ), Ντιουφ (12π, 10 ριμπ) και Γκαλινάρι (12π, 5 ριμπ), ενώ για την Κύπρο ξεχώρισαν Τίγκας (15π, 6 ριμπ, 4 ασίστ) και Γουίλις (10π, 5 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

