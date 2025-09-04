Μπάσκετ- Εθνική Ελλάδος: Επική νίκη επί της Ισπανίας- Ήρθε πρώτη στον όμιλο

Ξόρκισε τον κακό της δαίμονα μετά από συγκλονιστικό ματς και πήρε την πολυπόθητη πρωτιά του ομίλου της η Εθνική!

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε την αναμέτρηση με ένα ιδανικό για εκείνη πρώτο ημίχρονο, στο οποίο είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, φτιάχνοντας διψήφιες υπέρ της διαφορές, ενώ στο δεύτερο είδε την Ισπανία να επιστρέφει και να κάνει το ματς θρίλερ, δείχνοντας τελικά χαρακτήρα και παίρνοντας τη νίκη με 90-86!

Έτσι, η Εθνική μας τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου της και πήρε το θεωρητικά πιο βατό μονοπάτι ενόψει των νοκ-άουτ, αφού στη φάση των «16» θα τεθεί αντιμέτωπη με το Ισραήλ, ενώ σε περίπτωση που πάρουμε την πρόκριση, στα προημιτελικά θα βρούμε απέναντί μας τη νικήτρια του ζευγαριού της Λετονίας με τη Λιθουανία! Από την άλλη, η κάτοχος του τροπαίου Ισπανία έμεινε εκτός συνέχειας του φετινού Ευρωμπάσκετ, αφού αποκλείστηκε από την πρώτη φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 1989!

MVP για την Εθνική μας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «άγγιξε» ένα ιστορικό triple-double, με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ συγκλονιστικός ήταν και ο Ντόρσεϊ, με 22 πόντους (6/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Υπερολύτιμοι οι Σλούκας (12π, 6 ασίστ) και Παπανικολάου (11π, 5 ριμπ και σπουδαία άμυνα στον Αλντάμα), ο οποίος έφτασε τις 168 συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη» και μπήκε στη δεκάδα της σχετικής λίστας, πιάνοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη! Κομβικός και ο Καλαϊτζάκης, με σπουδαίες άμυνες στην τελευταία περίοδο, όταν η μπάλα «έκαιγε»!

Από την άλλη, για την Ισπανία, ξεχώρισαν οι διψήφιοι Πραντίγια (14π), Σεντ_Σουμπερί (12π), Ααροστέγι (12π, 6 ριμπ) και Αλντάμα (12π, 8 ριμπ).

Το ματς:

Σλούκα, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Παπανικολάου και Γιάννη Αντετοκούνμπο επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμο τον Σαμοντούροφ, ο οποίος προφυλάχθηκε λόγω ενός σφιξίματος στο γαστροκνήμιο. Από την άλλη, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Ντε Λαρέα, Πραντίγια, Γιούστα, Πάρα και Αλντάμα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν «καυτές», όσον αφορά την ευστοχία τους. Ο Πάρα άνοιξε το σκορ, ενώ Ντόρσεϊ και Σλούκας με τρίποντά τους έβαλαν μπροστά την Εθνική μας με 6-5. Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε από κοντά για το 8-7, με τους Παπανικολάου και Κατσίβελη να ευστοχούν για το 4/4 της Εθνικής μας από μακριά και το 16-13!

Το… φεστιβάλ εύστοχων τριπόντων για την Εθνική μας συνεχίστηκε, με τον «καυτό» Ντόρσεϊ να πετυχαίνει δύο ακόμα, δίνοντάς μας το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (14-24), πριν ακολουθήσουν δύο ακόμα τρίποντα από Ντόρσεϊ και Τολιόπουλο (8/10 σε εκείνο το σημείο η Εθνική), για το 14-30! Ο Θανάσης με μία βολή έκανε το 16-31, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μείωσε σε 18-31, πριν ο Πουέρτο διαμορφώσει το 20-31 της, τρομερής για την Εθνική μας, πρώτης περιόδου!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα τρομερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο και με τον Παπανικολάου να δίνει στην Εθνική το μεγαλύτερο προβάδισμά της μέχρι εκείνο το σημείο του παιχνιδιού (+15, 20-35), πριν ο Αλντάμα μειώσει με τρίποντό του σε 25-35. Ο Γιάννης με μία βολή και ένα εντυπωσιακό fade-away διαμόρφωσε το 25-38, όμως ο Αροστέγι με δύο συνεχόμενα τρίποντά του μείωσε σε 31-38, αναγκάζοντας τον Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ για πρώτη φορά στην βραδιά.

Ο Αροστέγι σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με δίποντο, μειώνοντας μετά από πολύ ώρα στους 5 (33-38), με τον Γιάννη να δίνει τη λύση στην επιθετική αφλογιστία που είχε για μερικά λεπτά η Εθνική, καρφώνοντας εμφατικά για το 33-40! Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στο παρκέ και το… έπιασε από εκεί που το άφησε, ευστοχώντας σε νέο τρίποντο (5/6) για το 33-44, ενώ ο Γιάννης, παίρνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες επιθετικά και τελειώνοντας φάσεις, έκανε το 35-47 με καλάθι-φάουλ, πριν ο Μήτογλου ευστοχήσει πατώντας οριακά την γραμμή του τριπόντου, για το 35-50!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, η Ισπανία έφτιαξε ένα υπέρ της σερί 5-0, μειώνοντας σε 40-50, ενώ μετά από ένα τραγικό σφύριγμα των διαιτητών για επιθετικό φάουλ του Γιάννη και τεχνική ποινή που δόθηκε στον πάγκο, το σερί των Ισπανών έφτασε το 9-0, για το 44-50. Ο Γιάννης νίκησε σε διαδοχικές φάσεις τον Αλντάμα κάτω από το καλάθι για το 46-54 και λίγο αργότερα κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από επαναφορά του Ντόρσεϊ για το 48-56, αλλά Ντε Λαρέα και Πραντίγια με όμορφα λέι απ μείωσαν στο 52-56, με τον Σπανούλη να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ.

Ο Παπανικολάου έδωσε τη λύση στην Εθνική με μεγάλο τρίποντο για το 52-59, ενώ ο Γιάννης έφτασε τος 19 προσωπικούς πόντους με δύο βολές του, με τις οποίες διαμόρφωσε το 54-61, ενώ στη συνέχεια τράβιξε πάνω του όλη την ισπανική άμυνα και έδωσε την ασίστ στον Ντόρσεϊ, ο οποίος μας έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (54-64) με το έκτο τρίποντό του, πριν ο Καλαϊτζάκης κάνει το 55-66 με ανάποδο λέι απ του! Ο Μήτογλου αστόχησε για το +12 και ο Αροστέγι το έβαλε για το 60-66, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με την Εθνική μας να προηγείται με 68-63.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Σλούκα να σκοράρει με λέι απ για το 63-70, όμως ο Χουάντσο με τρίποντό του και ο αδερφός του, Γουίλι, έβαλαν την Ισπανία μετά από πολύ ώρα στο – 2 (68-70). Ο Τολιόπουλος έβαλε μία βολή και ο Σεντ-Σουμπερί με τρίποντο ισοφάρισε σε 71-71, ενώ λίγο αργότερα ο Γουίλι έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους Ισπανούς. Ο Παπανικολάου με τεράστιο τρίποντό του έβαλε ξανά μπροστά (73-75) την Εθνική μας, Σεντ-Σουμπερί και Πάρα ισοφάρισαν σε 77-77, πριν οι Σλούκας και Καλαιτζάκης βάλουν τη «γαλανόλευκη» στο +4 (77-81) με δύο αναπάντητα καλάθια και με 5:05 για το τέλος.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

