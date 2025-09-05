Η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική του Δ' Ομίλου του Ευρωμπάσκετ και πέρασε ως πρώτη στους «16», γνωρίζοντας πλέον όλο το μονοπάτι της στο επόμενο κομμάτι του τουρνουά.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση των νοκ-άουτ την Κυριακή το Ισραήλ για μία θέση στα προημιτελικά. Το τζάμπολ με το Ισραήλ θα δοθεί στις 21:45 την Κυριακή (7/9). Στη φάση των «8», δε, αν προκριθεί, η ελληνική ομάδα θα παίξει με το νικητή του Λετονία-Λιθουανία.
Εφόσον καταφέρει να περάσει και αυτό το εμπόδιο φτάνοντας στην τετράδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, τότε στα ημιτελικά θα βρει πιθανότατα την Τουρκία, η οποία θα έχει εύκολο έργο στους «16» απέναντι στην Σουηδία και στους «8» θα παίξει με τη Βοσνία ή την Πολωνία.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» και οι διασταυρώσεις:
1. Λετονία-Λιθουανία
2. Ελλάδα-Ισραήλ
3. Τουρκία-Σουηδία
4. Πολωνία-Βοσνία
5. Γερμανία-Πορτογαλία
6. Ιταλία-Σλοβενία
7. Σερβία-Φινλανδία
8. Γαλλία-Γεωργία
Προημιτελικά:
9. Νικητής 1-Νικητής 2
10. Νικητής 3-Νικητής 4
11. Νικητής 5-Νικητής 6
12. Νικητής 7-Νικητής 8
Ημιτελικά:
Νικητής 9-Νικητής 10
Νικητής 11-Νικητής 12
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.