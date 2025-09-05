Η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική του Δ' Ομίλου του Ευρωμπάσκετ και πέρασε ως πρώτη στους «16», γνωρίζοντας πλέον όλο το μονοπάτι της στο επόμενο κομμάτι του τουρνουά.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση των νοκ-άουτ την Κυριακή το Ισραήλ για μία θέση στα προημιτελικά. Το τζάμπολ με το Ισραήλ θα δοθεί στις 21:45 την Κυριακή (7/9). Στη φάση των «8», δε, αν προκριθεί, η ελληνική ομάδα θα παίξει με το νικητή του Λετονία-Λιθουανία.

Εφόσον καταφέρει να περάσει και αυτό το εμπόδιο φτάνοντας στην τετράδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, τότε στα ημιτελικά θα βρει πιθανότατα την Τουρκία, η οποία θα έχει εύκολο έργο στους «16» απέναντι στην Σουηδία και στους «8» θα παίξει με τη Βοσνία ή την Πολωνία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» και οι διασταυρώσεις:

1. Λετονία-Λιθουανία

2. Ελλάδα-Ισραήλ

3. Τουρκία-Σουηδία

4. Πολωνία-Βοσνία

5. Γερμανία-Πορτογαλία

6. Ιταλία-Σλοβενία

7. Σερβία-Φινλανδία

8. Γαλλία-Γεωργία

Προημιτελικά:

9. Νικητής 1-Νικητής 2

10. Νικητής 3-Νικητής 4

11. Νικητής 5-Νικητής 6

12. Νικητής 7-Νικητής 8

Ημιτελικά:

Νικητής 9-Νικητής 10

Νικητής 11-Νικητής 12

