Γιάννης από άλλον πλανήτη στέλνει ολοταχώς τους Μπακς στο Final 4 της In-season του ΝΒΑ! O Έλληνας σούπερ σταρ ήταν για ένα ακόμη ματς απολαυστικός, αγγίζοντας το trible double με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και βοήθησε έτσι την ομάδα του Μιλγουόκι να κάνει εμφατικό πέρασμα από το Μαϊάμι, με σκορ 131-124.



Τρομερή διακύμανση στην έδρα των Χιτ, με το ματς να είναι 19 φορές ισόπαλο και το προβάδισμα να αλλάζει 18 φορές χέρια!

Απίθανος και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ που μέτρησε 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με τον Μίντλετον να τον πλαισιώνει, έχοντας 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.



Στο 13-5 πλέον οι Μπακς, στο 10-8 οι Χιτ.



ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-31, 62-59, 97-93, 124-131



ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ (Έρικ Σπόλστρα): Ρίτσαρντσον 20 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Λοβ 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αντεμπάγιο 31 (13/27 δίποντα, 5/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Ρόμπινσον 13 (3), Λάουρι 21 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χάκεζ 14 (7/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μάρτιν 14 (2), Κέιν 5 (1)



ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Έιντριαν Γκρίφιν): Μίντλετον 17 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο 33, Λόπεζ 12 (5/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπίσλι 16 (4/8 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Λίλαρντ 32 (4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Πόρτις 6, Κόνατον 7 (1), Μπότσαμπ, Πέιν 2, Γκριν, Τζάκσον 6 (2)

Σπουδαίοι Σέλτικς παρέσυραν στο πέρασμα τους και τους Μπουλς! Η ομάδα της Βοστώνης, έστησε πάρτι με καλεσμένη εκείνη του Σικάγο και μετά το 124-97 προκρίθηκε στα προημιτελικά του NBA In-Season Tournament!



Τρομερός για μια ακόμη φορά ο Τζέιλεν Μπράουν, σκοράροντας 30 πόντους, ενώ είχε 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζέισον Τέτιτουμ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.



ΝτεΡόζαν και Γουάιτ ξεχώρισαν από τους Μπουλς με 19 πόντους ο καθένας!

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-31, 50-69, 68-96, 97-107



ΜΠΟΥΛΣ: ΝτεΡόζαν 19 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουίλιαμς 14 (7 ριμπάουντ), Βούτσεβιτς 8 (8 ριμπάουντ), ΛαΒίν 2, Γουάιτ 19 (3 ασίστ), Ντοσούνμου 10, Καρούσο 8, Κρεγκ 3, Ντράμοντ, Τέρι, Τέιλορ



ΣΕΛΤΙΚΣ: Μπράουν 30 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τέιτουμ 21 (7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χόρφορντ 16 (9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουάιτ 14 (7 ασίστ), Χόλιντεϊ 14 (7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Χάουσερ 9 (10 ριμπάουντ), Μπάντον 5, Πρίτσαρντ 11 (5 ριμπάουντ), Κορνέτ 4, Μίχαϊλιουκ, Στίβενς

