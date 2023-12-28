Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ το Λίβερπουλ-Άρσεναλ!

Μπορεί αθλήματα όπως το μπάσκετ, το μπέιζμπολ και το αμερικανικό φούτμπολ να παραμένουν τα πιο δημοφιλή στις ΗΠΑ, ωστόσο το ποδόσφαιρο αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ενδεικτικό ότι το πρόσφατο 1-1 ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ έκανε ρεκόρ τηλεθέασης για αγώνα Premier League, καθώς το παρακολούθησαν 1,96 εκατομμύρια άνθρωποι!

Το ντέρμπι κορυφής του αγγλικού πρωταθλήματος μεταδόθηκε από το NBC και προσέλκυσε τον εν λόγω αριθμό-ρεκόρ, που ξεπέρασε τα 1,92 εκατομμύρια που είχαν δει το Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον περασμένο Ιανουάριο.

.@NBCSports presentation of Liverpool-Arsenal on Dec. 23 was the most-watched Premier League match in United States history, averaging 1.96 million viewers across NBC, Peacock and NBC Sports Digital platforms.https://t.co/FA9J1qr4Lx — NBC Sports PR (@NBCSportsPR) December 27, 2023

