Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ το Λίβερπουλ-Άρσεναλ

Ενδεικτικό ότι το πρόσφατο 1-1 ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ έκανε ρεκόρ τηλεθέασης για αγώνα Premier League, καθώς το παρακολούθησαν 1,96 εκατομμύρια άνθρωποι!

Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ το Λίβερπουλ-Άρσεναλ!

Μπορεί αθλήματα όπως το μπάσκετ, το μπέιζμπολ και το αμερικανικό φούτμπολ να παραμένουν τα πιο δημοφιλή στις ΗΠΑ, ωστόσο το ποδόσφαιρο αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ενδεικτικό ότι το πρόσφατο 1-1 ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ έκανε ρεκόρ τηλεθέασης για αγώνα Premier League, καθώς το παρακολούθησαν 1,96 εκατομμύρια άνθρωποι!

Το ντέρμπι κορυφής του αγγλικού πρωταθλήματος μεταδόθηκε από το NBC και προσέλκυσε τον εν λόγω αριθμό-ρεκόρ, που ξεπέρασε τα 1,92 εκατομμύρια που είχαν δει το Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον περασμένο Ιανουάριο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρσεναλ ΗΠΑ Λίβερπουλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark