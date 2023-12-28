Βόλος: Πήρε τον Ούγγρο τερματοφύλακα, Ντάνιελ Κόβατς

Την απόκτηση του Ντάνιελ Κόβατς ανακοίνωσε ο Βόλος, ενισχύοντας τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Ο Ούγγρος τερματοφύλακας θα ενισχύσει τους Θεσσαλούς σε μια θέση που «πονούν», μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Σιαμπάνη και Παπαδόπουλο.

Τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνιζόταν στην ουγγρική Φέγερβαρ και πρόκειται να δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε ομάδα εκτός της χώρας καταγωγής του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Ούγγρου τερματοφύλακα Ντάνιελ Κόβατς.

Ο ύψους 1,90 γκολκίπερ τα τελευταία 5 χρόνια αγωνιζόταν στην ουγγρική Φέχερβαρ απ’ όπου και έμεινε ελεύθερος.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ντάνιελ Κόβατς στην οικογένεια της».

