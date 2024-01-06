Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η ποιότητα στην επίθεση και η “σφιχτή” άμυνα τον… στέλνουν Final Four

Ο Εργκίν Αταμάν έχει… χτίσει μία πολύ σκληρή ομάδα αμυντικά και ταυτόχρονα ταλαντούχα επιθετικά

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μετά από 19 αγωνιστικές βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague και ισοβαθμεί με τρεις ομάδες.

Σε ποια θέση βρίσκεται όμως η επίθεση αλλά και η άμυνα του; Κάτι που δεν περιμέναμε στο ξεκίνημα της σεζόν είναι ότι το Τριφύλλι θα είναι καλύτερο στο δικό του μισό του παρκέ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark