Ηρωική απόδραση του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια

Έβγαλε αντίδραση ο ψυχωμένος Παναθηναϊκός AKTOR!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε μεγάλη εμφάνιση και νίκησε με σκορ 82-81 τη Βαλένθια στη «Φοντέτα», χάρη σε κομβική βολή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κέρδισε φάουλ σε διεκδίκηση ριμπάουντ 1,9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης!

Οι «πράσινοι» έκαναν ηρωική προσπάθεια κόντρα στην πολύ ζόρικη γηπεδούχο ομάδα, έμειναν στο ματς όταν οι γηπεδούχοι φάνηκαν να παίρνουν τα ηνία στην τέταρτη περίοδο, και τελικά πήραν το σπουδαίο «διπλό», που τους ανεβάζει στο 11-8 και παράλληλα σπάει την... ισπανική κατάρα μετά από 19 παιχνίδια!

Κορυφαίος του ματς ήταν ο Λούκα Βιλντόσα, που άρπαξε την ευκαιρία της απουσίας του Κώστα Σλούκα και έβαλε 19 πόντους με 5/7 τρίποντα, μαζί με ένα κομβικότατο λέι απ που έφερε το ματς στα ίσα στο 81-81. Τεράστιο παιχνίδι από τον Τζέριαν Γκραντ που έπαιξε 38 λεπτά και είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 12 πόντους μέτρησε ο Ματίας Λεσόρ και από 11 οι Μάριους Γκριγκόνις και Ντίνος Μήτογλου.

Για τη Βαλένθια, που έπεσε στο 10-9, ξεχώρισε με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ ο Σέμι Οτζελέγε, ενώ 12 πόντους είχε ο Τζάρεντ Χάρπερ και 10 ο Κρις Τζόουνς.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR σκόραρε πρώτος στη «Φοντέτα», με τον Ντίνο Μήτογλου να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ για το 0-2, πριν ο Ρόιβερς ισοφαρίσει από μέση απόσταση σε 2-2. Ο Γκριγκόνις εκτέλεσε και έβαλε το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων (2-5), ενώ λίγο αργότερα σκόραρε από μέση απόσταση (2-7). Ο Λεσόρ τέλειωσε μια φάση από κοντά, αλλά ο Ρόμπερτσον απάντησε με τρίποντο και ο Οτζελέγε έβαλε δύο βολές για το 8-9. Ο Ίνγκλις με λέι απ στον αιφνιδιασμό έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην ισπανική ομάδα (10-9), το οποίο επέκτεινε με κάρφωμα ο Ρόιβερς (12-10). Ο Οτζελέγε και ο Λεσόρ σκόραραν αμφότεροι κοντά στο καλάθι για το 14-12, ενώ ο Ναν ισοφάρισε σε 14-14. Ο Τζόουνς πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ και έγραψε το 17-14, ενώ ο Άντερσον κάρφωσε εντυπωσιακά για το 21-16 των Ισπανών. Ο Χουάντσο έβαλε βολές και ο Λεσόρ κάρφωσε μειώνοντας σε 23-20, ενώ ο Ισπανός έβαλε μπάζερ μπίτερ για το 23-22 της πρώτης περιόδου.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Άντερσον με ωραίο τελείωμα έγραψε το 25-22, ενώ ο Πραντίγια σκόραρε εύκολα κάτω από το καλάθι για το 27-22. Ο Γκριγκόνις κέρδισε αντιαθλητικό κι έβαλε τις βολές, όμως ο Ντέιβις εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό ριμπάουντ για το 29-24. Ο Γκραντ μείωσε με έξυπνο τρόπο για το 29-26, ενώ ο Χάρπερ και ο Ντέιβις έδωσαν προβάδισμα 7 πόντων στη Βαλένθια (33-26). Ο Βιλντόσα έκανε αισθητή την παρουσία του με τρίποντο, όμως ο Γιόβιτς του απάντησε για το 36-29. Ο Γκραντ έβαλε δύο βολές και ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε εμφατικά για το 36-33, ενώ οι «πράσινοι» προσπέρασαν ξανά με το δεύτερο μακρινό σουτ του Βιλντόσα (36-37). Ο Αροστέγκι έβαλε δύο βολές, ακολούθησαν όμως τρεις του Παναθηναϊκού AKTOR με Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο για το 38-40. Ο Τζόουνς έβαλε γκολ φάουλ και ο Αροστέγκι μία βολή για το 42-40, ενώ ο Οτζελέγε πέτυχε τρίποντο για το 45-40. Ο Γκραντ με έξυπνο λέι απ και ο Μήτογλου με βολές μείωσαν σε 45-44, ενώ ο Αμερικανός έκλεισε το ημίχρονο με τρίποντο για το 47-47

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μήτογλου έβαλε τρίποντο μετά από ντρίμπλα για το 47-50, ενώ πέτυχε και δεύτερο συνεχόμενο για το 47-54. Ο Ρόμπερτσον με δικό του μακρινό σουτ μείωσε σε 50-54, ενώ ο Βιλντόσα έβαλε περίτεχνο λέι απ και αμέσως τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 50-59. Ο Ντέιβις τέλειωσε τη φάση από κοντά, ενώ ο Χάρπερ με σουτ από τα 6,75 μείωσε σε 55-59. Ο Οτζελέγε με καλάθι μετά από επαναφορά έριξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (57-59), ενώ μετά από άστοχες βολές του Αντετοκούνμπο και μια κακή επιλογή του Βιλντόσα, ο Χάρπερ έβαλε τη βαλένθια μπροστά (60-59). Ο Αργεντινός εξιλεώθηκε άμεσα με τρίποντο για το 60-62, ενώ ο Γιόβιτς ισοφάρισε με λέι απ σε 62-62. Ο Χάρπερ έβαλε μεγάλο τρίποντο και φάουλ μπροστά στον Βιλντόσα για το 66-63, ενώ ο Ναν απάντησε αμέσως για το 66-66. Ο Ρόιβερς πέτυχε γκολ φάουλ και η τρίτη περίοδος έληξε 69-66.

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Ρόιβερς έφερε τη Βαλένθια στο +5 (71-66), ενώ ο Οτζελέγε έγραψε το 73-66 από κοντά. Ο Παναθηναϊκός AKTOR κόλλησε για πολλή ώρα στην επίθεση με κακές επιλογές από τον Ναν κατά κύριο λόγο, πριν ο Βιλντόσα τον ξεκολλήσει με τρίποντο για το 73-69. Οι «πράσινοι» ήταν άστοχοι αλλά έβγαζαν άμυνες και πλησίασαν ακόμη περισσότερο με βολή του Λεσόρ για το 73-70, ενώ ο Ίνγκλις έβαλε τυχερό καλάθι με ταμπλό για το 75-70. Ο Ντέιβις και ο Γκραντ αντάλλαξαν σουτ μέσης απόστασης για το 77-72, ενώ ο Γκριγκόνις μείωσε με τρίποντο και ο Λεσόρ ισοφάρισε με φόλοου σε 77-7. Ο Ίνγκλις πήρε κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και έβαλε γκολ φάουλ για το 80-77, ενώ ο Γκραντ μείωσε με δύο βολές σε 80-79, όμως έχασε μετά κρίσιμη επίθεση και ο Τζόουνς έβαλε μία βολή για το 81-79. Ο Βιλντόσα πήρε την ευθύνη και έβαλε σημαντικό λέι απ για το 81-81, ενώ ο Λεσόρ κέρδισε φάουλ στη διεκδίκηση, έβαλε μια κρίσιμη βολή για το 81-82 και χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-47, 69-66, 81-82

