Την επιθυμία να εγκαινιάσει αυτός το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό εξέφρασε ο Χάρης Δούκας. Ο νέος δήμαρχος Αθηναίων σε συνέντευξή που παραχώρησε στο ERTNEWS επεσήμανε το πόσο σημαντικό θεωρεί ότι είναι για την πρωτεύουσα η ανέγερση του γηπέδου του τριφυλλιού αλλά και γενικότερα η διπλή ανάπλαση, επισημαίνοντας ότι πρώτα θα ολοκληρωθούν τα έργα στον Βοτανικό και στη συνέχεια θα περάσει το έργο στη δεύτερη φάση του που είναι τα έργα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.



«Η περιοχή ακόμα και σήμερα δεν θυμίζει εργοτάξιο. Ο Ελαιώνας είναι ένα μεγάλο χαμένο στοίχημα όλα αυτά τα χρόνια, διότι παρά τις προσπάθειες δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Και τώρα υπάρχει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Είναι ένα έργο εθνικής εμβέλειας. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και μία πολύ μεγάλη ευθύνη. Με χαρά θα τρέξω το έργο αυτό. Το Μάιο του 2026 είναι ένας συμβατικός στόχος για το γήπεδο. Το κομμάτι της Αλεξάνδρας θα πάει πιο μετά χρονικά γιατί πρώτα θα ολοκληρωθούν τα έργα στον Ελαιώνα και μετά θα πάμε στην Αλεξάνδρας.



Εγώ θέλω σε κάθε περίπτωση μέσα στη δική μου θητεία να μπορέσω να εγκαινιάσω ένα γήπεδο "στολίδι" με πολύ χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα κι ένα πάρκο που θα είναι πνεύμονας ζωής. Νομίζω ότι θα είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει ριζικά την Αθήνα.



Αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένα 250 εκατομμύρια: 140 από το Ταμείο ανάκαμψης, 110 από το ΠΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρηματοδότηση διαθέσιμη για να προχωρήσει η διπλή ανάπλαση», κατέληξε.

