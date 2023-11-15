Νικολογιάννης: «Δεν συζητάει καν πώληση Ιωαννίδη τον Γενάρη ο Παναθηναϊκός»

Τα δεδομένα γύρω από την πιθανότητα παραχώρησης του Φώτη Ιωαννίδη αλλά και την δικαίωση της διοίκησης του Παναθηναϊκού για την στάση της, μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



«Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για τον Ιωαννίδη, είναι μια λογική εξέλιξη αυτή. Δικαιώνει και την στάση του Παναθηναϊκού, με την διοίκηση να λέει όχι σε πρόταση από τις ΗΠΑ. Για να φύγει θα πρέπει να έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, που δεν θα έχει προηγούμενο για πώληση παίκτη. Είναι από τα μεγάλα project, μαζί με Βαγιαννίδη και Τσέριν, που μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να έρθουν κάποια στιγμή μεγάλες προτάσεις. Όπως κάθε μεγάλη ομάδα, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να πουλάει κι αυτός παίκτες. Για αυτό έγινε και η επέκταση του συμβολαίου του πέρυσι. Είναι ένα hot όνομα, με τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και με την Εθνική. Το σίγουρο είναι ότι τον παρακολουθούν στο εξωτερικό. Το νούμερο θα πρέπει να είναι διψήφιο και θα πρέπει να δούμε και το timing», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι η ποιότητα του «τριφυλλιού» έχει ανέβει όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι θα έχει πιθανότατα πέντε παίκτες στα τελικά του Euro 2024.



Ενώ ο Νικολογιάννης έκανε ξεχωριστή μνεία και στην περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη που μέσω των εμφανίσεων του με τον Παναθηναϊκό έφτασε να κληθεί στην Εθνική.



Ακούστε το ηχητικό:

