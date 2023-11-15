Αφότου η αυστραλιανή ομοσπονδία απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου του 2034, η Σαουδική Αραβία απέμεινε ως η μοναδική υποψήφια. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε λίγο αργότερα επισήμως πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα της χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Μετά τις επενδύσεις που έχει κάνει η χώρα το τελευταίο διάστημα στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα, η διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ουσιαστικά το αποκορύφωμα, αλλά και η συνέχεια των όσων έχει κάνει το Κατάρ», λέει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο Σεμπάστιαν Ζονς, πολιτικός επιστήμονας και ειδικός στο Ισλάμ, ο οποίος ασχολείται μεταξύ άλλων και με την αθλητική πολιτική των αραβικών κρατών του Κόλπου. Κατά τον Ζονς η Σαουδική Αραβία είναι ένας εταίρος «τον οποίο επί του παρόντος χρειαζόμαστε, όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, την πολιτική ασφαλείας, αλλά και λόγω της κατάστασης στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει τουλάχιστον να συζητηθεί στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Πάντως, το βασίλειο είναι ακόμη πιο αμφιλεγόμενο και από το Κατάρ, που είχε προκαλέσει παρόμοιες συζητήσεις αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Βέντσελ Μιχάλσκι, επικεφαλής της γερμανικής Human Rights Watch, τονίζει στο dpa πως η κατάσταση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ακόμη χειρότερη στη Σαουδική Αραβία. Για εκείνον είναι ξεκάθαρο: το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα έπρεπε να δοθεί στους Σαουδάραβες. «Η FIFA απαιτεί οι οικοδεσπότες του Παγκοσμίου Κυπέλλου να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως, όπως γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθόλου στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας», εξηγεί ο Μιχάλσκι. Η ανάθεση της διοργάνωσης σε αυτή τη χώρα δείχνει επομένως ότι η FIFA μάλλον δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που έχει η ίδια θέσει.

Έλλειψη ανταγωνισμού

Η προθεσμία για την υποβολή των αρχικών εγγράφων από τις ενδιαφερόμενες ενώσεις έληξε την Τρίτη και η τελική υποψηφιότητα θα τεθεί υπό εξέταση, προτού το συνέδριο της FIFA προβεί στην οριστική ανάθεση στα τέλη του 2024. Εν συνεχεία θα διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των περίπου 200 ομοσπονδιών-μελών, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν όσες ομοσπονδίες το επιθυμούν - μεταξύ αυτών και η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) - να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Η Σαουδική Αραβία, πάντως, έχει ήδη αρκετούς υποστηρικτές, μεταξύ αυτών και τον Ινφαντίνο, ο οποίος είχε εκφραστεί με ενθουσιασμό και για τη διοργάνωση του Κατάρ, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, το μεγαλύτερο θέαμα στον κόσμο».

Κατά την Amnesty International, η έλλειψη ανταγωνισμού για το τουρνουά του 2034 αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η FIFA πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. «Είναι καθοριστικής σημασίας να αναλάβει η FIFA την ευθύνη και να απαιτήσει δεσμευτικές εγγυήσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους αιτούντες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης.

Τεράστιες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο

Η Σαουδική Αραβία, στην οποία θα φιλοξενηθεί και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο τέλος του έτους, δεν πρόκειται να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Είναι το δεύτερο βήμα ενός συναρπαστικού ταξιδιού που ξεκινάει για τη χώρα», με το οποίο «συνεχίζουμε τον δρόμο μας για να εκπληρώσουμε τα όνειρα του λαού μας», δήλωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδίας Γιασέρ Αλ Μισεχάλ.

Στη Σαουδική Αραβία το ποδόσφαιρο έχει μία «εξαιρετική σπουδαιότητα για την κοινωνία», τονίζει ο επιστήμονας Ζονς. Και προκειμένου να τοποθετηθεί (με θετικό τρόπο) στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, η Σαουδική Αραβία δαπανά τεράστια χρηματικά ποσά, φέρνοντας στο εγχώριο πρωτάθλημά της τον σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και πολλούς άλλους γνωστούς και επιτυχημένους παίκτες. Ακόμη και στην περίπτωση του Λιονέλ Μέσι, τον οποίο η Σαουδική Αραβία απέτυχε να υπογράψει, ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ήδη ένας υψηλά αμειβόμενος πρεσβευτής του τουριστικού κλάδου της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια στιγμή, η χώρα είναι και «χρυσός» χορηγός της νέας αφρικανικής Super League. Έτσι, μπορεί να υπολογίζει και στις ψήφους πολλών αφρικανικών ομοσπονδιών για την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πώς θα αντιδράσει η DFB;

Τι στάση πρέπει να υιοθετήσει στις διαβουλεύσεις η DFB, η οποία είχε εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά της και για τη διοργάνωση του Κατάρ; Κατ' αρχήν είναι σημαντικό να χαραχθεί πρώτα μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή απέναντι στη χώρα, βάσει της οποίας θα μπορεί να συμμορφωθεί ακολούθως και η ομοσπονδία, δηλώνει ο Ζονς. Ιδίως όταν το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών γράφει, για παράδειγμα, πως «η Σαουδική Αραβία είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίαςστην αραβική περιοχή μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Γερμανία, από την πλευρά της, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής της Σαουδικής Αραβίας».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

