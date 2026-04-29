Η Λίβερπουλ θα αποχαιρετήσει τον Σαλάχ στο «Άνφιλντ»

Ευχάριστα νέα για τη Λίβερπουλ αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Μο Σαλάχ.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ, ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας, απέφυγε τα... χειρότερα, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί έναν ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό.

Αυτό σημαίνει ότι ο 33χρονος σούπερ σταρ θα προλάβει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για το φινάλε της σεζόν, έχοντας την ευκαιρία να αποχαιρετήσει δια ζώσης την ομάδα και τους φίλους των «reds» για τα εννέα μαγικά χρόνια που έζησε στο «Άνφιλντ»!

Θυμίζουμε πως ο πολύπειρος άσος έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως στις 24 Μαΐου και στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Μπρέντφορντ για την τελευταία αγωνιστική της φετινής Premier League, θα πέσουν τα... τσιμέντα στο «Άνφιλντ» για το «αντίο» στον Μο Σαλάχ!



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.