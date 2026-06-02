Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχειοθετήθηκε

Μετά την κρίση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ότι πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία, σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην προέδρου του Οργανισμού αγροτικών πληρωμών Δημήτρη Μελά, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχειοθετήθηκε. Δήλωσα τότε και δηλώνω και τώρα, ότι όσο υπηρετώ αυτόν τον τόπο και τους πολίτες του, θα παρεμβαίνω προς υπεράσπιση των νόμιμων αιτημάτων τους. Οι δε δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι πιο ευέλικτες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας, δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται».

Ας σημειωθεί ότι η Εισαγγελία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν διαβίβασης σχετικού εγγράφου των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, προς διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης εκ μέρους των δύο βουλευτών του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Μετά τη διενέργεια έρευνας, έκρινε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ως εκ τούτου κρίνει ότι η δικογραφία πρέπει να μπει στο αρχείο. Για την επικύρωση ή μη της αρχειοθέτησης θα αποφασίσει η Εισαγγελία Εφετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.