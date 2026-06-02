Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έλαβε από τον Παναθηναϊκό «… μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί», σύμφωνα με την Meridian Sport.

Η έγκυρη σερβική ιστοσελίδα, επικαλούμενη πηγές στην Αθήνα, αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσφερε στον «Ζοτς» διετές συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ (!) και η επιστροφή του, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, είναι προ των πυλών.

«Αν και ο Αλεξάνταρ Ράσκοβιτς, ο μάνατζερ του θρυλικού προπονητή, ισχυρίζεται ότι δεν έχουν υπάρξει επαφές με τον Παναθηναϊκό, η εντύπωση είναι ότι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς πλησιάζει. Μια πηγή από την Αθήνα, καλά ενημερωμένη για τα γεγονότα στο στρατόπεδο των Πράσινων, ισχυρίζεται ότι στον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο προπονητή έχει προσφερθεί διετές συμβόλαιο αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ!», αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει:

«Ο Ομπράντοβιτς δεν θα γίνει μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και μεταξύ των κορυφαίων συμπεριλαμβανομένου και του NBA από άποψη αποδοχών. Η γενναιόδωρη προσφορά του Γιαννακόπουλου είναι επίσης ένα μήνυμα προς τους αστέρες για το ποιος θα είναι το αφεντικό της ομάδας. Λογικά, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ομπράντοβιτς θα επιβεβαιώσουν τη συζήτηση και οποιαδήποτε συμφωνία σε αυτό το σημείο – λόγω των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και για συναδελφικούς λόγους (σ.σ. προς τον Εργκίν Αταμάν που όλα δείχνουν ότι αποχωρεί)».

Σε λίγες μέρες θα ξεκαθαρίσουν όλα, λοιπόν. Άλλωστε οι τελικοί θα τελειώσουν το νωρίτερο την ερχόμενη Δευτέρα και το αργότερο το επόμενο Σάββατο, οπότε αμέσως μετά θα έχουμε ανακοινώσεις.

