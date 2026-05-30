Απολύθηκε ο Σλοτ από τη Λίβερπουλ

Τίτλοι τέλους στη διετή συνεργασία του Άρνε Σλοτ με τη Λίβερπουλ! O Oλλανδός τεχνικός αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας του Μέρσισαϊντ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο με ποστάρισμα στο «X».

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, τονίζει ότι οι δυο πλευρές, χωρίζουν άμεσα, μετά από δυο σεζόν με σκαμπανεβάσματα, ενώ θυμίζουμε ότι το «διαζύγιο» έρχεται πρόωρα βάσει χρονοδιαγράμματος, αφού το συμβόλαιο του Σλοτ, έληγε το 2027.

Οι διοικούντες τη Λίβερπουλ, παρά την εξαιρετική πρώτη σεζόν του 47χρονου προπονητή, η οποία έφερε και την Premier League στο «Άνφιλντ», δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι από τη φετινή πορεία της ομάδας που τερμάτισε στην 5η θέση.

Μάλιστα λίγη ώρα αργότερα η Λίβερπουλ επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Άρνε Σλοτ.

