Ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για τον Παναθηναϊκό και κατ’ επέκταση το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πριν από 55 χρόνια, στις 2 Ιουνίου 1971, το «τριφύλλι» αποτέλεσε την πρώτη -και μοναδική μέχρι και σήμερα- ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών, με αντίπαλο τον Άγιαξ!

Η τρομερή πορεία της ομάδας του Φέρεντς Πούσκας μέχρι το Γουέμπλεϊ αποτελεί αναμφίβολα την κορυφαία στιγμή του Παναθηναϊκού στην ιστορία του, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η περίσταση. Αντιθέτως, η ΠΑΕ την μνημόνευσε μέσω ανάρτησής της στα social media της ομάδας.

«Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη. Για πάντα μέρος της κληρονομιάς μας. Για πάντα μέρος της Ευρώπης», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

