Ο Άλεξ Μάνινγκερ που στην καριέρα του πέρασε ανάμεσα σε άλλες και από τις Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Γιουβέντους, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 48 ετών, με τις πληροφορίες που μεταφέρονται από τον διεθνή Τύπο να είναι τέτοιες που προκαλούν σοκ…

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τροχαίο το οποίο προκλήθηκε με το αυτοκίνητο του άλλοτε Αυστριακού τερματοφύλακα και ένα διερχόμενο τρένο.

Αυτό που τονίζεται σε πρώτη φάση, είναι πως παρά το γεγονός πως υπήρχε απαγόρευση διέλευσης από συγκεκριμένο σημείο όπου περνούσε το τρένο και οι μπαριέρες ήταν κατεβασμένες, ο Μάνινγκερ πέρασε με το όχημά του…

Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ζάλτσμπουργκ κι όταν για πρώτη φορά έφυγε από την Αυστρία, βρέθηκε στην Άρσεναλ το 1997.

Υπερασπίστηκε επίσης την εστία των Φιορεντίνα, Εσπανιόλ, Τορίνο, Μπολόνια, Γιουβέντους και Λίβερπουλ με τους «κόκκινους» να είναι και η τελευταία ομάδα της καριέρας του, τη σεζόν 2016-2017.

Με την εθνική ομάδα της Αυστρίας συμπλήρωσε 33 εμφανίσεις, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του σε ανδρικό επίπεδο το 1999.

