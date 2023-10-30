Λογαριασμός
Διέρρευσαν τα αποτελέσματα της Χρυσής Μπάλας: Ο Μέσι πήρε την 8η - Χάαλαντ και Εμπαπέ στην τριάδα

Δείτε την κατάταξη των παικτών στη λίστα για τη Χρυσή Μπάλα, όπως διέρρευσε στα social media, την οποία αναμένεται να κατακτήσει για 8η φορά στην καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι  

Μέσι

H τελική κατάταξη μετά την ψηφοφορία για την Χρυσή Μπάλα διέρρευσε στα social media, με το «Goal» να βγάζει στη δημοσιότητα τη λίστα.

Όπως αναμενόταν, ο Λιονέλ Μέσι φιγουράρει στην κορυφή και θα κατακτήσει την 8η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του. Έχοντας κατακτήσει νωρίτερα και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή, ο 35χρονος ψηφίστηκε για να σηκώσει άλλο ένα ατομικό βραβείο στην πλούσια καριέρα του.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ που πέτυχε το τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας την Premier League, το Κύπελλο Αγγλίας και το Champions League έρχεται δεύτερος, ενώ τρίτος στην κατάταξη είναι ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ.
Βινίσιους και Ντε Μπρόινε συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στα rankings, ενώ στη λίστα βρίσκουμε μεταξύ άλλων παίκτες της Νάπολι (Οσιμέν-Κβαρατσκέλια), της Άρσεναλ (Σάκα-Έντεγκααρντ).

Αναλυτικά εδώ η πρώτη 20άδα της Χρυσής Μπάλας:

Πηγή: sport-fm.gr

