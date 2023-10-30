Παρουσιάστηκε από την Μπέτις ο Παπασταθόπουλος: «Να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία μου»

Στη LaLiga θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών από τη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Έλληνας σέντερ μπακ παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (30/10) από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας, ενώ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος της ομάδας, τονίζοντας πως χρειάζεται λίγο χρόνο προσαρμογής, όμως μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μπάρτρα. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία μου και να της δώσω ποιότητα στην αμυντική γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τις τελευταίες εβδομάδες μιλήσαμε πολύ και με τον προπονητή και με έπεισαν για τη σημασία του να είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ.

Δουλεύω καθημερινά με τον προσωπικό μου προπονητή, δεν είναι το ίδιο με την προπόνηση της ομάδας, χρειάζομαι λίγο χρόνο. Θα μιλήσω με τον προπονητή και όταν αποφασίσουμε ότι είμαι έτοιμος για το ντεμπούτο μου να είστε σίγουροι ότι θα το κάνω στο 100%

Η La Liga είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο με πολύ καλές ομάδες. Ναι, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την απόφασή μου. Με αυτόν τον τρόπο κλείνω επίσης, όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ήταν ένα είδος δώρου που έρχομαι εδώ και μπορώ να παίξω για την Μπέτις».

Sokratis Papastathopoulos pisa el césped de la CD Luis del Sol como nuevo futbolista del #RealBetis.@BesoccerBetis pic.twitter.com/gDuBCWKdLU — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) October 30, 2023

