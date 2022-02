Το 2002, η πρώτη σπουδαία φουρνιά της Σενεγάλης είχε χάσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από το Καμερούν, στα πέναλτι.

Το 2019, η παρέα του Σαντιό Μανέ είχε χάσει από την Αλγερία. Φέτος όμως, η ομάδα του Παπέ Σισέ του Ολυμπιακού (έμεινε στον πάγκο) πανηγύρισε επιτέλους τον τίτλο, επικρατώντας 4-2 της Αιγύπτου στα πέναλτι μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση!

We did it —— CHAMPION D’AFRIQUE #TeamSenegal #TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/7R1ncpevlN

Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Σενεγαλέζους, καθώς μόλις στο 4’ ο Αμπντελμονέμ ανέτρεψε τον Σις μέσα στην περιοχή και έδωσε την ευκαιρία στους τυπικά γηπεδούχους να σκοράρουν με πέναλτι.

Ωστόσο, ο Μανέ είδε τον Γκαμπάσκι να πέφτει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεσή του, με το 0-0 να μην αλλάζει.

Η Σενεγάλη συνέχισε να απειλεί με μπαλιές του Σαρ που όμως δεν έβρισκαν αποδέκτες μέσα στην περιοχή, με την ομάδα του Σαλάχ από την άλλη να δυσκολεύεται και να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο στο ματς.

Στο 50’ ο Γκαμπάσκι έβγαλε το σουτ του Γκέιγ, με τον Ντιεντιού να μην καταφέρνει να σκοράρει από κοντά τρία λεπτά αργότερα.

Οι Αιγύπτιοι απείλησαν στο 69’, όταν ο Αμπντελμονέμ είχε κεφαλιά άουτ, ενώ αντίστοιχη κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Χαμντί στο 75’.

Γκολ τελικά δεν μπήκε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Ο Γκαμπάσκι είπε τρεις φορές «όχι» σε προσπάθειες του Ντιένγκ στο 92’, στο 100’ και στο 115’, με τον Μεντί να τον μιμείται σε σουτ του Χαμντί στο 117’.

Εντέλει, η κούπα κρίθηκε στα πέναλτι. Μεντί και Γκαμπάσκι μέτρησαν από μία επέμβαση, ωστόσο η εκτέλεση του Αμπντελμονέμ κατέληξε στο δοκάρι για τους επτάκις πρωταθλητές, Αιγύπτιους. Ο Μανέ ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση του πέμπτου πέναλτι των Σενεγαλέζων, με τον σταρ της Λίβερπουλ να σκοράρει και να στέλνει στα ουράνια τους συμπατριώτες του.

Η σειρά των πέναλτι

Sadio Mane's Senegal beat Egypt to win #AFCON2021 It is a sweet Teranga Lions' victory after two unsuccessful attempts in 2002 and 2019.#AFCONwithJuliet pic.twitter.com/cUhBiEUz3s