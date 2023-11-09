Μετά από ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, η Κοπεγχάγη επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 4-3 μέσα στη Δανία και την προσπέρασε στη βαθμολογία.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους «κόκκινους διαβόλους» καθώς με πρωταγωνιστή τον Χόιλουντ πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το ημίωρο! Με τον Δανό επιθετικό να «καρφώνει» την πρώην ομάδα του στο 3’ αλλά και στο 27’ και να γίνεται έτσι ο πρώτος Δανός που σκοράρει μέσα στην πατρίδα του.

Ωστόσο, η σωστή αποβολή του Ράσφορντ με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 42ο λεπτό -μέσω VAR- έφερε τα… πάνω κάτω στο «Πάρκεν». Καθώς οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύθηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση…

Με τον Ελιουνούσι να σκοράρει στο 45’ για πρώτη φορά εντός έδρας παράλληλα να βάζει γκολ απέναντι και στις δύο ομάδες του Μάντσεστερ. Για να έρθει ο Ντιόγκο Γκονσάλβες -που είχε κεφαλιά στο δοκάρι στο 44’- στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων και να πετύχει το 2-2!

Οι συγκινήσεις ήταν εξίσου έντονες και στο δεύτερο ημίχρονο, όμως. Εκεί όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το προβάδισμα από την άσπρη βούλα, στο 69’, με την εύστοχη εκτέλεση του Μπρούνο Φερνάντες από χέρι που έκανε ο Λεραγκερ και καταλογίστηκε μέσω VAR!

Η Κοπεγχάγη ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και χτύπησε όχι μια αλλά δύο φορές μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της αναμέτρησης…

Με τον Λεραγκερ να εξιλεώνεται για το πέναλτι που έκανε, ισοφαρίζοντας με ωραία προσπάθεια στο 83’ και τον Μπάρτζι, ο οποίος είχε μπει στο παιχνίδι αλλαγή να σημειώνει την… ανατροπή της ανατροπής, μαζί με το 4-3, χάρη σε φοβερό βολέ στο 87ο λεπτό!

Η αγγλική ομάδα είδε το δοκάρι να της στερεί την εκ νέου ισοφάριση, σε σουτ του Μαγκουάιρ στο 93’ και τη ματσάρα να ολοκληρώνεται με 4-3.

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-3, Μπάγερν Μονάχου-Γαλατάσαραϊ 2-1

Στο άλλο σημερινό ματς του ομίλου, η Μπάγερν Μονάχου έκαμψε την αντίσταση της αξιόμαχης Γαλατάσαραϊ με 2-1, φτάνοντας έτσι τις 17 σερί νίκες και τα 38 ματς αήττητη έχοντας σκοράρει τουλάχιστον ένα τέρμα, ενώ -το κυριότερο- εξασφάλισε πρόωρα την πρόκριση της στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Βαυαροί μπήκαν καλύτερα στο ματς και μέχρι το ημίωρο έφτιαξαν αλλά και έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Είτε πέφτοντας πάνω στον Μουσλέρα, όπως ο Κέιν στο 5’, ή ο Σανέ στο 14’ και στο 30’, είτε με τους Κομάν και Μουσιάλα να αστοχούν, στο 22ο και στο 28ο λεπτό, αντίστοιχα.

Η αναγκαστική αλλαγή του Μουσιάλα, λόγω τραυματισμού στο 40’, επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να… αναθαρρήσουν αλλά Ικάρντι και Ζαχά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Νόιερ, τρία λεπτά μετά.

Η Μπάγερν μπήκε δυνατά και στην επανάληψη, με τον Κέιν να στέλνει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Μουσλέρα, μετά από σέντρα του Κομάν και την κεφαλιά-πάσα του Γκορέτσκα, στο 53ο λεπτό.

Εννιά λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της Γαλατάσαραϊ να καταγράψει μια πολύ καλή στιγμή, με τον Τορέιρα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ, αλλά το τέρμα να ακυρώνεται ορθώς με τη χρήση VAR για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης…

Κάτι ανάλογο πήγε να συμβεί και στο 80’, όταν ο Κέιν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μουσλέρα, από εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, αλλά το 1-0 ακυρώθηκε αρχικά. Ωστόσο, μετά από εξέταση μέσω VAR, το γκολ του Άγγλου σέντερ φορ μέτρησε κανονικά!

Μάλιστα, ο Κέιν σκόραρε εκ νέου στο 86ο λεπτό, μετά από ασίστ του Τελ, φτάνοντας τα τέσσερα τέρματα στο φετινό Champions League και κάνοντας το 2-0.

Για να έρθει η μείωση του σκορ από πλευράς Τούρκων, με ένα γκολ που είχε… «ελληνικό χρώμα». Καθώς από βαθιά μπαλιά του Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο Μπακαμπού σκόραρε με διαγώνιο σουτ από θέση μέσα δεξιά, για το τελικό 2-1…

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-3

(45' Ελιουνούσι, 45'+9' Nτιόγκο Γκονσάλβες, 83' Λεραγκερ, 87' Μπάρτζι - 3', 28' Χόιλουντ, 69' πεν. Φερνάντες)

Μπάγερν Μονάχου-Γαλατάσαραϊ 2-1

(80', 86' Κέιν - 90'+3' Μπακαμπού)

Η επόμενη (5η) αγωνιστική:

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Γαλατάσαραϊ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45)

Μπάγερν Μονάχου-Κοπεγχάγη (22:00)

Η βαθμολογία του 1ου ομίλου:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.